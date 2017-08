Container cu droga haya na Hulanda – Tin nomber y fam di un persona conoci na Aruba, pero Te ainda no tin ningun detencion haci

Algun dia pasa, husticia na Hulanda a confisca un container, carga cu pieza di auto, pero den su “murayanan’, tabata carga cu droga. Husticia na Hulanda tin nomber y fam, di esun cu a manda e droga aki Hulanda, cu ta un persona masha conoci na Aruba, siendo un persona masha ayega tambe na un politico masha conoci na Aruba tambe.

Nos ta reserva pa publica nomber pa wak kico Husticia ta pensa di haci, esta si lo tin detencion of cu tin hende grandi envolvi den e negoshi di droga aki, cu nan no kier pone man riba e “bodyguard” aki y tampoco riba e conocido politico aki.

E hecho aki ta ser seriamente cuestiona, si mira p.e. con Ministerio Publico a haci entrada hudicial na e.o. cas di Minister drs. Paul Croes, y tur loke tin di bisa ta, cu e ta un sospechoso den e caso Ibis, Pero te dia di awe, ningun dia drs. Paul Croes a ser “invita” corda deteni pa duna declaracion.

Siendo awor den un caso mucho mas serio, Ministerio Publico, a sabiendas ta kendenan ta envolvi, no a detene ningun hende ainda, siendo tur prueba tey, esta kende a manda e container Hulanda, etc. Tin husticia di clase?

Of manera nos a ser bisa, e investigacion di e container carga cu droga aki, no ta cla ainda, y no keda sorprendi cu tin mas hende di peso envolvi den mandamento di droga pa Hulanda. Pesey husticia no kier spierta cachonan drumi ainda.

Nos lo sigui vigila e situacion aki, pasobra na final, esnan envolvi mester bira conoci pa tur hende sa kende(nan) t’e traficantenan di droga pa enriquece nan mes y pa sa unda tur e placa aki a bay.