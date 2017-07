Corte a autorisá boet mionario pa negoshi di 375 kilo di cocaine

E caso di e èx convicto Arubiano L.M. (75) kende dia 10 di decèmber 2010 a haña confirmacion di su condena den Corte Comun di Husticia, a topa cu resistencia fuerte di abogadonan di e èx condenado.

Pa cuminsa Ministerio Publico a usa dos calculacion pa fiha e boet mionario.

Ministerio Publico a sali bisa cu e èx convicto a haña un descuento di 20%, pasobra nan laga demasiado tempo pasa pa entamá e proceso pa cobra boet.

Nan a aplicá un descuento di 20% riba e probecho (ganashi) di 4.176.592,- florin Arubano cu ta Ang. 1.984.200,-.

Si e no paga e mester bay 2.5 aña será.

Ora a toca turno na Fiscal, el a subi e ganashi cu nan a calculá cu e L.M. a gana riba Afl. 5.614.000,-, den cual caso L.M. lo mester a paga Gobierno Afl. 2.438.448,25.

E abogadonan defensor a re-acusá Ministerio Publico, pasobra e periodo rasonabel den cual mester a trata e caso a pasa dia bieu contando for di 24 di september 2007.

Esey te fecha riba cual a confiscá auto di e èx condenado. Esey ta violacion di su derechonan humano universal.

Na su turno esey ta pone cu e tempo a caducá den cual por a entamá e proceso pa kita su placa.

Falta tambe e verbal di e caso di 15 september riba e caso di confiscacion a pèrdè.

Ministerio Publico no a duna e abogadonan e documentacion na tempo y nan tabata incompleto.

Ademas Ministerio Publico a basa e suma riba cual nan kier cobra e boet riba yamadanan telefonico cu nan a tap, pero pa cual no tin prueba.

E suma no por ta mas halto, pasobra t’e cantidat di 735 kilo di cocaina nan a haña y cu a keda confirmá.

L.M. tabata envolvi personalmente den un caso di 37 kilo so y tin testigo di esaki, pero Ministerio Publico a rechasá pa tende nan.

Si a traficá cu mas kilo, esey ta pa cuenta di e cómplice di L.M.

Ministerio Publico tabata tur lat cu tin, pero Corte Comun no a tuma nan na malo, pasobra e investigacion tabata masha complicá.

Ta transporte di cocaina na gran escala tabatin for di Venezuela via Aruba pa Santo Domingo y ta masha cooperacion nan mester a pidi den exterior te cu nan por a fiha ta cuanto placa L.M. a gana cu e negoshi aki.

Ministerio Publico a surpasá e periodo den cual nan por a entamá e caso pa confiscá e placa cu 7 aña, 5 luna y 4 dia.

Corte Comun y OM a reconocé cu esey tabata demasiado tempo y pe motibo aki nan ta aplicá un descuento di 20% riba e boet.

Y ‘last but not least’, e hecho cu a declará e èx convicto bancarota y a confiscá tur su propiedadnan ademas cu e debe hopi belasting, no a suavisá e sentencia di Corte.

E boet a keda Afl. 1.472.503,67 cu e èx convicto mester por paga.