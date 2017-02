Corte a sentencia Rafael Dos Santos na 42 luna di prizon

Ayera Corte a sentencia e sospechoso Rafael Dos Santos na 42 luna di prizon. Esaki ta di acuerdo cu e demanda di Fiscal di Ministerio Publico, cu a ser masha cuestiona pa pueblo.

A mustra cu e sospechoso ta culpabel pa intento di violacion cu un mucha muher di 15 aña di edad.

Ademas, e sospechoso ta un conoci di e victima. E victima a wordo rescata na tempo pa Polis ora e sospechoso tabata purbando di abusa di dj’e.

Na momento cu el a mira Polis yegando n’e auto, el a purba huy cu e victima den auto, pero finalmente a keda deteni.

Corte a mustra cu e victima a pasa den hopi angustia, cual hecho a causa preocupacion publico.

E sospechoso tambe ta wordo acusa di a comete actonan inmoral cu e mucha muher tempo e tabatin 13 aña di edad.

Abusando di e victima su confiansa y di su propio posicion como adulto, el a comete violacion grave rib’e victima su integridad corporal.

Den ambos caso e victima ta haya su mes den un posicion vulnerabel.

Fuera di esey, muchanan cu ta someti na actonan sexual di e tipo aki na un edad asina hoben ta crea daño mental, fisico y emocional grandi cu por perhudica nan desaroyo.

Corte a mustra cu e sospechoso no tin ningun antecedente penal. Ademas, a mustra cu e sospechoso a wordo exponi publicamente den diferente media.

Como experto, e orthopedagogico forensico, kende a atende cu e sospechoso y raporta cu enberdad e sospechoso no por rasona.

Pero Huez no a tuma esaki den consideracion di su condena, mirando cu e pruebanan haci no ta consistente y e supuesto falta di desaroyo di su estado mental no ta influencia su comportacion cu lo a impedi su actuacion.

Manera menciona e castigo imponi pa Huez a keda conforme e exigencia di Fiscal.