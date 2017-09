Cosecha cu programa di macramé workshops den vakantie escolar den october

Diamars, 3 di october, diaranson 4 di october y diaheubs 5 di october, Cosecha tin un programa di macramé workshopnan pa nos muchanan. E artesano Celina Muñiz conhuntamente cu Cosecha ta guia e muchanan pa nan por traha p. e. un decoracion pa nan tas di scol (3 di october), un armband decora cu kralchi (4 di october) y un decoracion pa nan porta di camber (5 di october).

Durante e workshopnan, e muchanan ta wordo siña tecnicanan basico di macramé. E artesano Celina Muñiz ta un specialista den e tecnica di macramé y ta cla pa siña nos muchanan pa traha nan piesa artesanal.

Tin les mainta of merdia. E orario di diamars 3 y diahuebs 5 di october ta di 11:00 – 12:30 of 14:00 – 15:30. E orario di diaranson 4 di october ta 11:00 – 13:00 of 14:00 – 16:00. Tur workshopnan ta tuma lugar den e centro creativo di Cosecha, cu ta situa na San Nicolas.

E workshop ta costa 25,00 florin pa les. E prijs tambe ta inclui material y un refreshment.

Inscripcion ta tuma lugar na Cosecha San Nicolas of na Cosecha Oranjestad. Pa mas informacion por tuma contacto cu Cosecha San Nicolas na telefon 5878708 of Cosecha Oranjestad na telefon 5878709.

Tambe por bishita e pagina di Facebook di Cosecha: www.facebook.com/Aruba-Cosecha pa mas informacion.