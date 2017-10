Crew y actornan trahando duro pa keda cla na December 2017 – Switch Foundation ta produci documentario impactante riba explotacion y trafico di hende: “Promesa Falso”

Den e dianan aki por a mira riba social media algun “teasers” relaciona cu e proximo proyecto di Switch Foundation.

Switch Foundation a yega di produci diferente documentario cu a impacta nos comunidad riba problematicanan cu ta afecta manera drogadiccion, embarazo hubenil, violencia domestico, entre otro.

Awor, e fundacion cu tin un enfoke social y educacional, ta trahando riba “Promesa Falso” cual ta un “Hybrid-documentary” cu ta mescla e elementonan di “non-fictional filmmaking”.

Ta trata akinan di por ehempel, eventonan real, historico of periodistico cu ta non fictional) cu fictional filmmaking.

Paula Nahr, fundador di Switch Foundation a splica cu den documentarismo tin diferente sub-genero y cu tempo cada filmmaker a sa di elegi nan estilo mesclando of tumando un tiki di cada genero y hasta creando su mesun estilo pa presenta e realidad.

Den e documentario aki Switch Foundation ta bay presenta e investigacion, cifra y casonan real di personanan cu a wordo gaña cu un ‘promesa falso’ pa hiba nan den un situacion di explotacion (non-fiction) via diferente forma di arte manera artenan visual y “performing/arte scenico”.

Esaki ta un estrategia pa educa y entretene na mesun momento.

Via e estilo di documentario aki, e audiencia y principalmente nos hobennan lo bay por compronde y retene e informacion hopi mihor.

Den Promesa Falso ta aplicando un tratamento creativo pa presenta e informacion y e storianan real via diferente forma di arte manera e “re-enactment” di nos testimonio principal cual t’e storia di un mucha muher universitario cu a wordo explota sexualmente y a logra scapa, y otro parti unda e informacion lo wordo ilustra via actuacionnan mas conceptual of teatral.

Pa por a dramatiza e testimonionan aki, a haci un yamado na personanan cu kier a participa cu actuacion y cu tambe tabatin e perfil di e personahenan.

E actuacion di actornan amateur of dispuesto pa copera ta un punto clave cu a ripara tabatin mester di atencion pasobra den un pelicula e actuacion ta “haci of kibra” e storia, Nahr a splica.

Ta p’esey a dicidi di pone e grabacionnan on-hold y a busca Gloria Bryce, Directora di actuacion cu actualmente ta formando nan via un serie di workshops pa asina nan por duna un mihor proyeccion y mantene e interes di e audiencia cu mester por identifica mas cu ta posibel cu e storia, y asina yuda preveni pa mas mucha muher of hende muhe bira victima di abuso of explotacion sexual.

Gloria su participacion, conhuntamente cu Jhon Freddy Montoya di Departamento di Cultura como director di arte, a bira uno indispensabel p’e proyecto aki.

Esaki ta pa motibo cu e ta crea un impacto mas grandi ora di splica un hende algo via imagen y dunando un experiencia emotivo cu solamente via texto, Paula Nahr a agrega.

“Nos ta sumamente gradici cu e apoyo cu nos ta hayando di Departamento di Cultura como un di e partnernan intelectual pa permiti pa Jhon Freddy ta un recurso indispensabel y por agilisa e proceso manteniendo e gastonan mas abou posibel.

Segun e fundadora di Switch Foundation, e obhetivo principal ta capta e atencion y educa nos hoben y mayornan pa medio di un imagen creativo y mustra cual t’e señalnan pa tene na cuenta den un posibel caso di abuso of explotacion y asina yuda preveni pa mas mucha muher of hende muhe bira victima di abuso of explotacion sexual.

Naturalmente como cu e contenido ta educativo, lo splica en general kico ta “human trafficking”, cifranan internacional, e formanan con un persona ta wordo explota manera via trabaonan forsa (esaki ta sosode mas tanto den hende homber), servidumbre domestico (esaki ta crianan cu ta wordo explota pa famianan) y explotacion sexual (unda un hende muher ta wordo gaña y forsa pa haci prostitucion contra di su boluntad).

Y tambe lo duna guia pa nos como comunidad por sa kico pa haci pa preveni of identifica un posibel caso di explotacion.

E investigacion y informacion a wordo duna dor di Jeannette Richardson y su team di Counter Trafficking Task Force, cu a tuma nan tempo pa splica Paula Nahr varios biaha e informacion como cu ta un tema hopi compleho cu por trece confusion.

Entre otro e terminologia na unda cu mester a compronde bon e diferencia entre abuso laboral, contrabando di hende y explotacion di hende.

“Nos ta hopi gradici pa conta cu nan apoyo y confianza”, Nahr a expresa.

E investigacion di e documentario a cuminsa na 2015 ora cu Cindy Wernet, docente y miembro di Kiwanis Young Professionals, a acerca Paula Nahr pa produci e documentario aki cu e estilo di Switch Foundation.

E investigacion y e guion literario a keda cla y awor e produccion mes ta sosodiendo gradualmente y ta logrando haci esaki un realidad via fasenan distribui den varios luna dor di e limitacion di presupuesto y personal, pero cu e conviccion cu esaki ta necesario y urgente.

“Nos ta spera di por finaliza “Promesa Falso” na December 2017″, Nahr a duna di conoce.

El a remarca: “Mi a tuma contacto y a cerciora di a uni cu un team cu e mesun vision social y artistico cu ta kere den e necesidad di e proyecto. Nos ta comprometi y ta dedicando un cantidad di ora pa siman pa planifica, cordina, graba y edita e documentario aki. Si tur cos sigui cana bon manera e ta bayendo nos lo lanza Promesa Falso na January 2018.

Actualmente, e documentario ta den e fase di “filmacion” y cuminda ta crucial durante e oranan largo di grabacion p’e “crew y actornan” y “ta p’esey nos ta gradici e apoyo di Giannis Group y Subway pa kere den nos proyecto y su obhetivo educativo. Tambe nos ta gradici nos partner Anuar Habibe di Culturaruba pa su documentacion fotografico durante e training di e actornan y grabacionnan”.