CrossFit Gradum ta participa na CrossFit Open 2017

Diabierna 24 di februari, CrossFit Gradum ta participa un bes mas na CrossFit Open 2017. CrossFit ta un sport cu ta wordo practica mundialmente. CrossFit ta uza movimentonan funcional constantemente varia y ehecuta den un intensidad halto.

E ta combina e. o. ehercicionan cardiovascular cu weightlifting cual a demostra di ta hopi efectivo pa p. e. baha di peso, haya mas stamina, tin mas flexibilad y pa tone e curpa.

E interesante di CrossFit ta cu tur hende por hacie, no ta importa e edad y/of con ‘sportief’ bo ta. CrossFit ta pa tur hende y di diferente edad y abilidad fisico dor cu tur ehercicio ta wordo adapta na e habilidad di cada persona.

CrossFit ta un programa pa optimalisa e competencia fisico den cada dies di e dominio nan reconoci di fitness. Esta Cardiovascular and Respiratory Endurance, Stamina, Strenght, Flexibility, Power, Speed, Coordination, Agility, Balance y Accuracy.

CrossFit Open ta un evento cu ta wordo haci tur aña prome cu CrossFit Games.

Tur diahuebs cuminsando for di 23 di februari CrossFit Headquarters ta saca un workout pa cinco siman largo. Tur atleta cu ta haci e workoutnan por cualifica pa Regionals y despues cualifica pa e CrossFit Games, cual ta e ultimate goal.

E miho atletanan cu ta competi den e CrossFit Games ta haya e titulo di the Fittest Woman of The Fittest Man on Earth. E atletanan cu ta participa na CrossFit Open 2017 lo test nan fitness den e WOD (workout of the day) bou di apoyo di friends and family.

Nos ta invita tur hende bin wak y apoya e atletanan di CrossFit Gradum cuminsando riba diabierna 24 di februari cu workout 17.1 pa 4’or di atardi. E siguiente workoutnan lo tuma luga riba diadomingo; 17.2/5 di maart, 17.3/12 di maart, 17.4/19 di maart, 17.5/26 di maart cuminsando for di 11:00am.

CrossFit Gradum ta un box afilia na CrossFit Headquarters cu coachnan certifica pa duna les di CrossFit. Nos ta situa na Barcadera 5-P net pariba di Total Services.