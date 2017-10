Cruz Cora ta organisa Paranda di Bochincha…edicion bahada di solo

Faltando un tiki mas cu 1 luna, Cruz Cora Aruba ta trahando duro p’e di 6 edicion di Paranda di Bochincha cu lo tuma lugar riba diasabra, 25 di november, 2017.

Un parada di truck unda tur persona cu limitacion por participa. Cu e evento aki, Cruz Cora ta purba trece tur e personanan aki mas serca di comunidad, mustra cu nan tambe tey.

Esaki pa pone enfasis riba e Dia Internacional pa Persona cu Limitacion cu ta wordo celebra 3 di december.

E concepto di parada di truck a wordo inspira p’e “truckersrit” anual na Hulanda, cu ta enfoca riba personanan cu limitacion intelectual.

Na Aruba, Cruz Cora a adapta e idea na tur persona cu un limitacion of otro. Durante e añanan, por a wak participacion di persona sin bista, sin oido, autista, persona cu a sufri trauma fisico y a keda incapacita y persona cu limitacion intelectual.

Clientenan di centronan manera Sonrisa, Trampolin, Funari, FAVI, Ambiente Feliz, Cas Sjabururi y hopi otronan ta tur aña spera cu hopi entusiasmo e dia yega pa bay keiro rond Aruba den truck, pa haci hopi bochincha, decora nan t-shirt y core den truck decora…y e biaha aki cu luz!

Tambe famianan a cuminsa algun aña caba haci custumber di sinta pafo di cas y warda e Paranda di Bochincha yega nan dilanti. Esaki ta wordo masha hopi mes aprecia, ya cu p’e clientenan esaki ta un muestra di apoyo pa nan.

E mensahe ta yegando serca famianan: Persona cu limitacion tambe tey, nan ta forma parti di nos comunidad y ban duna nan sosten.

Cruz Cora Aruba pesey ta encurasha tur hende pa pone atencion riba e fecha, 25 di november, y para pafor y apoya e grupo aki den nos comunidad, cu merece mas atencion y sosten.

E ruta pa Paranda di Bochincha 2017 ta: Cruz Cora Dakota-Pedro Gallegostraat-Ave Milio Croes-La Sallestraat-Rotonde Seroe Blanco-Rotonde Piet’s Soda Fountain-Rotonde St. Helenastraat-Linksaf Santa Helenaweg-Wendy’s-Boulevard-Brug Renaissance Blvd-Rotonde Las Americas-Airport-Pricesmart-Cruz Cora Aruba.

Ta cuminsa line-up ya caba pa 4 pm na Pedro Gallegostraat 12, Dakota. Clientenan por tambe registra for di 4pm.

Salida lo ta 5.30pm pa por disfruta di un Bahada di Solo y yega bek Cruz Cora prome cu 8pm.

Cruz Cora ta pidi tur mayor of representante di un persona cu kier participa, pa por fabor yama nos y inscribi na tel. 582-2219 mas pronto cu ta posibel. Tambe nos ta pidi tur compania cu tin truck of esan particular pa yama nos pa registra.

Mas truck nos por conta cu ne, mas lugar nos por ofrece nos invitadonan. Companianan cu ta interesa pa sponsor, por mail nos na info@redcrossaruba.com