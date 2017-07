Cu ayudo di Lotto, e loteria di Aruba ARUBOX lo tin un tremendo evento di boxeo internacional dia 29 di juli proximo cu participacion di Aruba, Venezuela y Saba

Dia 29 di juli proximo, ARUBOX lo tene un competencia internacional di boxeo den Centro Deportivo Libertador Betico Croes na Santa Cruz. Un total di 13 pelea lo wordo presenta e anochi aki di cual cinco pelea lo ta di nivel internacional.

Como invitado di exterior cu lo participa n’e evento di Arubox, nos tin peleadornan di Venezuela y Saba.

Binti un atleta local y cinco atleta internacional lo subi den e ring di boxeo e anochi aki unda lo brinda e publico presente un tremendo combate.

Lo bay tin nuebe gymn di boxeo presente e anochi aki cu lo ta Byerlite Boxing Club, Dojo Illidge, Jefferson Boxing Gym, Leo’s Boxing Gym, Pariba Boxing Gym, Team Bulldozer, Ernesto Boxing Gym, Abel y Mack Elite Fighting Gym.

Pa nos boxdonan local e anochi aki lo bira un experencia mas unico mirando cu nan lo haya e oportunidad di bringa contra contrincantenan di exterior y asina midi nan propio nivel di boxeo. E evento ta programa pa cuminsa 7or di anochi.

E programa di e peleanan local ta lo siguiente Richie Genao vs Shazad Persuad, Juan Zuluaga vs Israel de Souza, François Maduro vs Dimitry Cornet, Antonio Geerman vs Gilbert Yarzagaray, Reynaldo Medina vs Jeanomar Hijmering, Luis Estrada vs Gabriel v/d Biezen, Joandrick Maduro vs Darick Schwengle y Leonardo Hernandez vs Enrique de Cuba.

Pa loke t’e peleanan internacional esakinan lo ta Israel Rivers vs Venezuela, Jetro St Fleur vs Venezuela, Alrick Tromp vs Venezuela, Jean Mark Howell vs Saba y Guillermo Kelkboom vs Venezuela.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a yuda subsidia e programa boxistico internacional presenta pa Arubox.