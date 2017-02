Cu ayudo di Lotto Federacion di Triathlon lo organisa e Guardian Group OFF Road Aquathlon

Diasabra 11 di februari, Aruba Triathlon Association lo tene su di dos actividad pa aña 2017 cual lo bira un Off Road Aquathlon esaki 7or di mainta na Arashi Beach.

Despues di e existoso Warm up Triathlion cual a bira uno sold out, e Off Road Aquathlon tambe lo premira di bira un exito rotundo. Por competi den e categorianan di mucha te 14 aña, junior y adulto.

E mucha te cu 14 aña lo core na pia prome 2.2km, landa 375 meter, y core na pia 1.3 km.

E Junior y adulto masculino lo core na pia 4.4km, landa 750 meter y core na pia 2.6km.

Por ultimo den femenino 15+ esakinan lo core na pia 4.4km, landa 750 meter y core na pia 2.6km

Den e ultimo añanan, Aruba Triathlon Association a encurasha varios atleta pa practica e deporte aki unda e competencianan di Duathlon, Aquathlon y Triathlon a bira super popular y cada bez e interes ta crece mas y mas. No tin duda cu e evento di awe diasabra lo bay ta bon atendi.

Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e Off Road Aquathlon organisa pa Triathlonn Association.