Cu condena condicional Huez a tene consideracion cu Heinrich Pieters

WILLEMSTAD – E ciudadano Heinrich Pieters di 37 aña di edad a presentá den sala di Corte diabierne ultimo pa un acto castigabel cometé for di dia 13 di novèmber 2016. Ta trata aki di maltrato di un ciudadano di fam Stacie.

E acusado a troce e dama na su garganta, dal e víctima diferente biaha den cabes y cara, hincha nanishi, kap lip y sangra nanishi.

Bisiña mester a intervení pa para e forsageo y bochincha cu nan tabata aden y kita e hendenan aki for di otro, pero a yama Oolis.

Heinrich Pieters a cay 9 dia será pa loke el a haci. Den sala di Corte Heinrich Pieters diabierna no a duna un splicacion aceptabel pa su mal comportacion, únicamente el a bisa na final cu ta duel e loke a sosodé.

Punto ta cu e suseso aki tin casi 1 aña cu el a tuma lugar y positivo ta cu Heinrich Pieters no a bolbe comportá.

Pa Fiscal un castigo condicional ta na su lugar di manera cu Heinrich Pieters lo no tin nodi di drenta prizon atrobe.

Como tal un castigo di prizon di 6 luna condicional y un periodo di prueba di 2 aña ta loke Fiscal mr. Guillano Schoop a demandá y guia di parti di Reclassering.

Abogado mr. Loth a trece padilanti cu su cliente no tin un pasado violento y a pidi pa tene cuenta debidamente cu e incidente aki. Huez señora mr. Paulides tambe a considerá e caso aki uno excepcional p’e acusado y ta sali for di e punto di bista cu loke a pasa lo no sosodé nunca mas.

Huez a tene e castigu abou, esta na 3 luna condicional y un periodo di prueba di 2 aña.