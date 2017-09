Cu enfoke central riba nos herencia cultural, POR su maneho pa desaroyo regional di San Nicolas y vecindario

San Nicolas, un districto cu pa hopi aña tabata e motor di desaroyo economico di nos isla, pa hopi tempo no a haya e atencion, respet y oportunidad pa participa den e adelanto cu otro districtonan di nos isla si a conoce. POR ta reconoce y ta enfoca rib’e gran potencial relaciona cu tur loke San Nicolas tin pa ofrece y e posiblidadnan sin fin pa e sigui rib’e caminda pa bira e Capital Cultural di Aruba.

San Nicolas ta e districto cu miho ta representa aspecto multicultural di nos isla. No tin miho ciudad cu San Nicolas pa mustra loke e cultura di Aruba tin pa ofrece, no solamente na nos bishitantenan, pero tambe na nos localnan. San Nicolas mester vibra un biaha mas na un manera sostenibel, manteniendo nos tradicion y nos cultura, convirtiendo su mes den e ‘Cultural and Heritage Capital of Aruba’. Di e forma aki San Nicolas lo bira un di e ingredientenan principal di e producto turistico cu yama Aruba.

Continuacion proyectonan

Lastimamente mester constata cu varios proyecto den nan etapa di planificacion y implementacion a wordo para sin hustificacion. E compromiso di POR ta pa continua cu e proyectonan aki. Lo finalisa e proyecto di Lolita cu ta personifica y simbolisa e hende muhe Afro Caribense cu a pesar di circumstancianan dificil a traha incansabelmente pa por cria su famia. Tambe esun di Changa, cu ta refleha e cultura y custumber Arubiano di e wega di Domino.

Continuacion di e revitalisacion di e area di Promenade den forma artistico y sostenibel ta hopi importante y tambe lo continua. Borchinan di señalisacion cu ta facilita bishitantenan pa por yega na nan destinacionnan desea, tanto cultural como turistico ta forma parti di e proyecto aki. Den e cuadro aki mester sigui cu e proceso di por identifica y nombra e diferente edificionan monumental, asina poniendo e informacionnan relevante disponibel pa e bishitantenan y local por conoce e historia y balor di e edificionan y lugarnan monumental.

E proyecto di Carnival Museum tambe lo continua, ofreciendo asina un otro punto di interes cultural y historico na tur esnan cu yega San Nicolas unda nan lo cera conoci di cerca cu e fiesta cultural mas grandi di Aruba.

Meta ta pa logra un experiencia cultural y historico unico den un ambiente Afro-Caribense, cu tiendanan di arte local, restaurantnan y café’s ofreciendo nos platonan y bebidanan tipico.

Tur e inversionnan lo crea actividadan economico floreciente den e area di San Nicolas y cu esaki pueblo y comercio di San Nicolas lo forma parti integral di desaroyo economico y turistico di nos pais.

Inversion y cooperacion di diferente partner ta importante y pa e motibo aki POR lo no enfoca

solamente riba inversionistanan grandi, pero lo promove actividad di companianan chikito y mediano, cual ta contribui na duna e sabor local mientras ta promove e desaroyo di nos mesun hendenan. Pa logra esaki lo implementa e incentivonan fiscal pa tur inversionnan cu tuma lugar Pariba di Brug.

POR lo sigui estrictamente e ‘timeline’ di e refineria y tur aspecto di seguridad y medio ambiente mara na esaki. POR ta bay haci di San Nicolas e Capital Cultural di Aruba, stimulando di e manera aki su desaroyo economico.