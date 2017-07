Cu hopi experencia den Polis y sector priva A lansa Robert Candelaria como candidato nobo pa AVP

Robert Candelaria ta bini di un mama Arubiano, wela Arubiano, casa Arubiano, yiunan Arubiano y su prome trabou despues di su estudio tabata na Aruba. Esey ta haci cu el a opta pa duna bek na e pais cu tanto a ofrece oportunidadnan den su bida.

“Awe mi ta para aki boso dilanti cu un sentido di profundo humildes pa informa boso cu mi a wordo acerca dor di nos Ministro Presidente y Lider di partido AVP, Mike Eman, pa join e team di AVP y sirbi e pais tan stima aki”, asina el a inicia su discurso diahuebs mainta dilanti un cantidad di ex-Polis, famia, Ministernan, Parlamentarionan, candidatonan y invitadonan den cas di Partido AVP na Playa.

“Mi a bira Polis pasobra di ora mi tin tino y m’a siña papia mi a bisa cu mi kier bira Polis.

Ora mi a cuminsa mi carera policial despues di mi estudio na NPA na Apeldoorn, ta na Aruba mi a cuminsa. Aki mi a traha cu hopi di e Polisnan cu ya a baha cu pensioen of ya no ta hunto cu nos mas. Di nan mi a siña kico ta nifica pa sirbi bo pais. Diploma ta un cos, pero siña di experencia di esunnan mas grandi cu bo ta priceless”, asina Robert Candelaria a duna di conoce.

Despues el a traha tambe den sector priva, tanto na Aruba como na Corsou.

Den su carera el a siña con Gobierno ta funciona, pero tambe con empresanan priva ta funciona. E ta compronde e idioma di Gobierno, pero tambe e idioma pafo di Gobierno hopi bon.

“Awor cu tur loke mi a siña y tur e experencia cu mi a haya, e ta facil pa keda sinta na canto y duna comentario riba esunnan riba veld. Ami mester a pensa hopi pa tuma e paso pa mi tambe subi veld. E no ta un decision facil, pero mi a tum’e, pasobra mi ta kere cu ta riba veld so ta gana wega. Mi kier duna bek n’e pais cu a duna asina tanto na ami. Mi kier sigui sirbi e pais cu a dunami mi mama, mi casa, mi yiunan, pero tambe mi famia grandi Paskel y Heronimo, mi amigonan y coleganan y tur mi rumannan den Cristo.

E partido AVP a haci hopi y logra hopi den e ultimo añanan y mi kier duna mi parti pa sigui hiba e pais aki dilanti cu mi experencia”, di acuerdo cu Robert Candelaria.

E ta reconoce cu Aruba tin retonan grandi riba tereno di siguridad. Parti di nos pueblo ta sinti su mes insigur. Criminalidad ta parce di ta aumentando y esey ta algo cu mester combati. Criminalidad tin hopi aspecto. E ta cuminsa cu e mucha cu ta comete vandalismo, e grupo cu ta tira atraco y otro actonan criminal violento, esunnan cu ta horta auto, te na crimen internacional cu ta crusa nos frontera cu ta haci negoshi ilegal den arma, droga y awor hasta cu hende.

A pesar cu e reto ta grandi, e ta sinti su mes sigur pa lucha contra esaki cu e tremendo Cuerpo Policial cu nos tin y otro servicionan den e cadena hudicial manera Ministerio Publico, KIA, IASA, etc., El a traha den e cadena hudicial aki den Cuerpo Policial y p’esey e por papia.

“Ami por bisa cu Aruba tin e miho Cuerpo Policial den nos region y mi por bisa esey, pasobra ami si por compara”, asina Robert Candelaria a bisa cu un bos firme.

Tin reto nos dilanti, pa laga ciudadanonan sinti su mes mas sigur. Nos mester ta realistico cu no na Aruba so, pero rond mundo criminalidad ta aumentando. Hende ta care menos pa otro y mas pa nan mes. Hende ta busca nan bienestar a costo di bienestar di otro. Norma y balor tur caminda ta birando menos importante.

“Mi conviccion ta cu pa cos drecha esaki, nos mester traha hunto. Husticia tin cu sigui bini cu formanan nobo y moderno con pa preveni y combati criminalidad. Cambio di nos leynan pa duna nos autoridadnan mas poder no mester keda na palabra so, pero mester pusha pa leynan pasa pa Polis por ta Polis completamente atrobe. Pero no ta e cadena hudicial so ta haci Aruba safe atrobe. Mayornan tambe mester haya yudansa pa nan siña con pa educa nan yiunan cu un dosis fuerte di mas norma y balor. No duna nan cos so, pero duna nan amor y disciplina cu ta mas importante cu material. Scolnan y fundacionnan tin un parti pa asisti mayornan den formacion di e siguiente generacion. Y laga nos no lubida Iglesianan cu mester instrui e pueblo den e palabra di Dios”, tabata palabranan bon scogi di Robert Candelaria.

Esunnan cu a cay den man di husticia mester wordo siña con pa ta un bon ciudadano atrobe. Caminda mester di castigo di ley ta haci esey pero caminda mester di rehabilitacion mester haci esey tambe. E man duro di husticia mester traha hunto cu e man di compasion pa nos tin un bon comunidad. Asina so nos por cambia Aruba y sigui bira miho, ora tur asumi nan responsabilidad y contribui na un miho Aruba. Mas Polis riba caya so y cera hende mas largo no ta e unico solucion.

“Ami lo duna tur cu mi por pa sigui ekipa nos instancianan hudicial cu loke ta haci falta ainda pa nan por sigui sirbi Aruba de lo mejor. Mi lo duna tur cu mi por pa haya tur persona y instancia traha hunto pa nos Pais ta mas sigur cu nunca”, di acuerdo cu Candelaria.

El a gradici y reconoce Minister Dowers y su ekipo cu a sirbi den un forma incansabel e ultimo añanan. El a sa di traha duro pa laga nos yega te caminda nos ta, cu ta un di e islanan mas safe den nos region. Nos tin un tremendo Korpschef cu a traha cu alma y cuerpo pa sirbi nos.

“Mi no ta papia di loke nan a conta mi, pero ami sa pasobra mi conoce y mi tabatin e honor di a traha banda di dj’e. Ora nos pueblo ta sosega anochi trankil, e y su team ta cana cu gran preocupacion pa nos siguridad. Laga nos sigui traha riba loke ya a wordo haci p’asina nos sigui sobresali den nos siguridad”.

El a yama tur persona danki pa e sosten cu ya e ta ricibiendo. E ta sinti su mes hopi honra cu esaki

“Y na tur cu kier un Aruba mas safe, mas dushi, cu mas moral, mas decente, mas fructifero, un Aruba manera esun cu bo a crece aden, mi ta invita bo pa duna mi bo sosten y hunto nos lo logra esaki cu poder di Dios”, asina Robert Candelaria a termina bisando.