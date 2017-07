Cu introduccion di neonatale screening “hielprik”, preveni y limita complicacionan di enfermedadnan genetico, dr. Dellanire Maduro (POR) ta bisa

E hielprik ta un screening cu ta wordo realisa entre e di 3 y di 4 dia despues cu un baby a nace.

E screening aki ta consisti di extraccion di gotanan di sanger for di e hilchi di e baby, cual ta wordo analisa. Resultado di e test ta sirbi pa sa si e baby tin un di e enfermedadnan genetico cu por afecta su desaroyo fisico y mental den future, segun Dellanire Maduro.

Un protocol cu ta wordo realisa na diferente pais manera Hulanda y islanan den vecindario manera Corsou, Boneiro cu e obhetivo fundamental di preveni descapacidad cognitivo y otro descapacidadnan cu por wordo provoca pa enfermedadnan genetico, dor di su deteccion y tratamento na tempo. Mayoria di enfermedadnan aki ta hereditario, y ‘Dios gracia’ nan no ta presenta frecuente, Maduro ta splica.

E ta lamentabel cu na Aruba ainda no ta posibel pa haci e test aki teniendo na cuenta cu for di 1974 ya esaki ta posibel na Hulanda. Ta bon pa remarca cu den henter Reino Aruba un biaha mas ta e ultimo pa introduci esaki, Maduro ta agrega.

Na diferente pais unda cu e test aki ta wordo realisa, e test ta permiti e deteccion trempan di algun enfermedad cu ta wordo clasifica den e siguiente gruponan: Defecto den e Sistema Endocrino, Defecto den e Metabolismo, Hemoglobinopatias (bijv. sikkelcelziekte) y Defecto genetico.

Den caso cu e test resulta positivo, e mayornan ta wordo poni na altura p’asina verifica e diagnostico cu otro test. Si esaki confirma e diagnostico, e ora un tratamento lo wordo asigna cu lo mester wordo continua pa resto di e mucha su bida cu e meta di controla e situacion, segun Maduro.

Si e diagnostico y e tratamento no wordo realisa oportunamente hopi di e muchanan afecta lo bay rekeri hospitalisacion prolonga por ehempel den “Intensive Care” cual ta nifica extra gasto medico, mientras cu e por a wordo evita of limita. Si e enfermedadnan aki no wordo descubri na tempo y no ricibi un tratamento adecua, e por causa morto prematuro of daña e calidad di bida di e mucha. Mientras cu si tin deteccion trempan y tratamento adecua, e efecto clinico y neurologiconan por wordo preveni den mayoria di e casonan.

E hecho cu Aruba actualmente como e unico isla den Reino cu no tin hielprik como un protocol nacional ta lamentabel. Imagina cu bo por descarta diferente malesa cu lo afecta e calidad di bida di bo yiu, sinembargo esaki no ta posibel djis pa motibo di e pais unda cu el a nace.

Esaki ta e situacion actual, Maduro ta bisa.

Banda di e esaki, tin hopi falta di informacion tambe pa mayornan y futuro mayornan rib’e tema aki. Un gran parti di e mayornan na Aruba no sa mes di existencia di e screening aki.

E mayornan cu sa di e posibilidad pa realisa e screening y cu kier haci esaki, lo mester haci esaki via un di e profesionalnan den kraamzorg aki na Aruba. Unabes cu paga pa e screening e test ta wordo manda pa Hulanda unda cu ta analisa esaki.

E vision cu mi tin como candidato riba lista di POR ta enfoca riba prevencion, esaki sigur mester forma parti di dje. Haciendo esaki tambe lo evita futuro gastonan p’e fondo di seguro di cuido medico cu por a wordo preveni. Tur mucha tin derecho di bida, desaroyo y sobrevivencia! Tabata palabranan di Dellanire Maduro.