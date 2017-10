Cu programa di Yade “Wellness Program” – Empleadonan di Aruba Bank ta enfoca riba biba mas saludabel

Aruba Bank hunto cu Yade Corporate Health Solutions, a organisa e “Aruba Bank Wellness Program 2017”.

E programa ta pa yuda y educa e empleadonan di Aruba Bank pa biba un bida saludabel y balansa tanto den nan bida priva como na trabou.

Topico manera “Stress Relief”, “Nutrition” y “Sleep”, ta topiconan cu ta forma parti di e programa di tres luna.

E prome siman di e programa a cuminsa dia 4 di September y lo termina fin di November.

Tur empleado a ricibi un lista di pregunta pa contesta pa asina por midi e comportacion di e bida diario di tur empleado teniendo na cuenta actividadnan fisico, relahamento, bida social etc. Tambe ta inclui den e programa, sesionnan di “Mindfulness” na unda ta bay tin un enfoke central rib’e individuo.

E programa tambe ta enfoca riba actividadnan fisico “Body Get Up and Move” den diferente grado di intensidad, y esakinan ta tuma lugar riba Linear Park tres biaha pa siman.

Caminata den aire liber tambe ta parti di e programa, na unda e empleado por relaha y disfruta di e bunita naturalesa di Aruba.

Tin diferente sesionnan cu tambe ta keda organisa pa asina duna e empleado mas informacion rib’e topiconan di “Stress Relief”, “Nutrition” y “Sleep”.

E programa aki a keda prepara pa tur empleado di banco y ta dun’e tanto durante como despues di ora di trabou.

Ta uza tur localidad di e banco pa tene diferente actividadnan y asina hasi posibel cu tur empleado por participa den e programa.

E empleadonan ta acumula “Health points” cual despues por cambia pa diferente producto relaciona cu un bida saludabel.

Pa tur actividad por acumula e puntonan aki, pero mas cu claro e empleadonan por haya punto extra na momento cu ta duna un treat saludabel na coleganan.

Empleadonan di Aruba Bank ta contento cu e actividadnan aki y cu esaki ta yuda nan pa mehora den tanto trabou como calidad di bida.