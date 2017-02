Cu programa ‘Luz den Bario’ Fuera di seguridad, bisiñanan ta wak awor mas interaccion cu otro

E grupo di bisiña na Tanki Leendert, cu diahuebs anochi a haya nan prome punto di luz publico, tin entre un par te cu 20 aña bibando cerca di otro.

Sinembargo, te awor nan ta sinti cu tin mas posibilidad pa bin den contacto, cana di un cas pa otro of laga e muchanan hunga pafo.

E iluminacion publico den programa ‘Luz den Bario’, di Gabinete Mike Eman II, ta ofrece no solamente seguridad, pero tambe mas convivencia.

“Nos tur ta hopi gradici. Danki na Dios y danki pa scucha nos peticion. Nos ta gradici di berdad na Prome Minister pa scucha nos y awor nos lo ta mas sigur y por interactua mas,” asina Marelbis Redondo a bisa.

E prome punto di luz cu Premier Eman a instala diahuebs anochi, ta dilanti di su cas y asina tambe ta anfitrion pa tur otro bisiña cu a bin presencia e momento importante.

Redondo a conta con e reaccion di parti di tur bisiña tabata hopi positivo. E ta kere cu e reunion di diahuebs ultimo lo t’e prome di mas den futuro awor cu e bario ta mihor ilumina.

Otro bisiñanan a menciona tambe e aspecto cu ta luznan LED, cu nan ta funciona mihor y consumi menos energia; pero e punto principal ta keda e seguridad.

Robert Yanez, por ehempel, a enfatisa con scur tabata den e area. E ta contento cu nan sector den Tanki Leendert a yega na turno pa haya luz di caya y ta spera cu pronto Gobierno lo por pone asfalt tambe.

E ultimo ta un necesidad cu Prome Minister Mike Eman ta reconoce den su encuentro cu e bisiñanan sigurando cu esfuerzonan ta wordo haci tur dia pa yega cu asfalt tambe na mas tanto bario posibel.

Similar na otro barionan, na Tanki Leendert tambe a topa cu habitante cu a tuma e responsabilidad di ilumina mas leu cu su cura di cas.

Donny Diaz tin 20 aña bibando y lagando su luz di cas sendi pa ilumina caya.

“Awor cu a cuminsa cu iluminacion, mi ta spera cu por sigui asina pa tur caya haya y asina tin seguridad den bario,” e ciudadano a expresa.

Otro bisiña contento tabata Jacqueline Fingal. El a brinda su persectiva bisando cu: “Como hende muher bo ta yega bo cas bo so despues di trabou, at least bo tin un bista di kico tin rond pa bo mesun seguridad.”

El a nota tambe cu e luznan LED cu Elmar Aruba N.V. ta instala, ta traha fantastico y ta cubri un area basta grandi.

Luz den Bario ta un programa crea na 2014 pa Prome Minister Mike Eman y ta forma parti di su maneho.

E ta posibel danki n’e colaboracion balioso di Minister ing. Mike de Meza como titular di Utilidad y Minister Benny Sevinger di Infrastructura.

Durante su ehecucion a instala caba miles di punto di luz nobo rond di nos isla, treciendo trankilidad y seguridad pa miles di persona y hisando e calidad di bida den bario.