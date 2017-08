Cu vergunning duna pa Polis – AVP lo entrega lista pa 3.30

Tin ora no por caba di compronde Alto Comisario Dolfi Richardson, kende a keda insisti pa cambia e sitio di entrega lista. Pero su peticion ta lat y no por haci cambio. Polis tabatin representacion den e reunionnan di Conseho Electoral, unda a discuti e sede di entrega di lista y e representantenan cu Alto Comisario a manda, a aproba loke a keda discuti, pa awor bin bisa cu e kier cambio.

Ayera un biaha mas Conseho Supremo Electoral a duna di conoce cu partidonan politico MESTER tena nan mes na regla, esta e ora stipula pa entrega lista. Ningun caminda ta bisa cu partidonan politico MESTER atene nan mes n’e orario. Ley ta bisa cu partidonan politico por entrega lista for di 9 or di mainta te cu 4 or di atardi.

Bottom of Form

Awor ta resulta cu CSE a bolbe haci un peticion na Prome Minister Mike Eman, sosteni pa n carta di Alto Comisario, Dolfi Richardson pa garantisa mantencion di orden publico, pa AVP entrega su lista n’e ora stipula.

Ayera tardi, partido AVP a convoca un conferencia di prensa cu caracter di urgencia, unda a keda anuncia cu AVP no ta bay 3 or mas, pero 3.30 pa entrega su lista.

Loke a sorprende tur hende ta, cu AVP tin hasta vergunning di Polis, pa tene su marcha pa CSE. Awor si Alto Comisario ta contra di e situacion, anto dicon Polis a duna AVP tog dicho permiso.

Tur loke cu Mando Policial mester haci, cumpli cu nan obligacion pa mantene orden publico, punto!!!