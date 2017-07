Curtis Fraser (POR): Ta keda na pueblo pa pone e curason di nos democracia bati atrobe!

“Nos ta yegando mas y mas cerca di 4 di augustus, dia cu publico lo ser conoci cu diferente lista politico y ken a haya cua number. Ya caba nos a mira diferente problema surgi a consecuencia di numeracion di candidatonan”, segun Curtis Fraser.

“Dus dicon keda cu un ley anticua cu ta causa asina hopi problema tur temporada di eleccion. Mas ainda, dicon keda cu un ley cu ta laga e poder pa dicidi ken ta sirbi pueblo como Parlamentario den man di politiconan en bes di pueblo?!

Mi pensamento ta lo siguiente. Lidernan politico NO kier mira e ley di kiesverordening cambia paso esey lo kita poder for di nan”, Fraser ta splica.

Kico mi kiermen cu kita poder for di nan?

Lidernan politico ta uza e ley di kiesverordening pa nan beneficio den e siguiente maneranan.

Si un candidato tin un curason activista y lo berdaderamente traha na bienestar di pueblo en bes di partido, y pa es motibo no tin siguransa di por control’e, lo partido NO dune un number preferencial.

Lo ta mihor pa tene net pafo di un number cu lo lag’el e sinta den Parlamento, unda e lo por bringa pa cambionan pa su pueblo, y como alternativa complace cu un trabou di advisor, coordinador, etc.

Asina por controla e mayoria cu ta representa e partido den Parlamento y garantisa cu e funcionamento di “Stempel Parlement” sigui.

Lidernan politico tambe ta uza e ley actual di kiesverordening manera un herment di poder dor di priminti un number clave na un ciudadano cu e lider kier convence pa subi lista; esakinan ta e “Power Plays” cu ta pasa tras di cortina cu ta trece discordia den partido y pueblo.

“En bes di confia den un sistema cu ta pone e decision di ken ta representa pueblo den Parlamento den man di lidernan politico, mi ta pensa cu a yega tempo pa pone e poder aki den man di pueblo via voto.

Si como politico bo no por demonstra un amor pa sirbi bo pueblo, nos mester por tin e derecho di mustra nos mal contento via votonan electoral; no por cu un candidato su votonan ta baha te 400 y un otro su votonan ta subi te 600+ y ainda esun cu 400 ta keda cu su stoel den Parlamento dilanti otronan cu a crece bay lag’e, Fraser ta mustra.

Ya cu AVP a demostra di no ta interesa den berdaderamente pone e poder di nos democracia den man di pueblo, y MEP a bin cu un “stunt” cu nan sa lo a fracasa na man di nos Stempel Parlement, partido POR si ta pone accion tras di e dicho “ta e cambio cu bo kier mira” y ta bin cu un protocol cu lo pone e candidatonan di POR cu mas voto den Parlamento. Si di berdad MEP tabata apoya e cambio di ley lo nan tambe a tum’e paso pa firma un protocol interno”, Fraser ta continua bisando.

“Tin solamente un hefe, PUEBLO! Pueblo mester tin e poder pa manda tur hende cas, for di prome minister te parlamentario, solamente dor di deposita nan vota un caminda diferente! Ban pone e curason di nos democracia bati atrobe, vota Curtis Fraser, vota e Forsa Nobo. Hunto Nos POR”, Fraser ta conclui.