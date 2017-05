Curtis Fraser (POR) ta splica: Con POR drecha Gobernacion Incapacita!

Nos trias politica no ta visibel, no ta independiente y no ta percura pa pueblo.

Pa un pais por wordo goberna bon, nos Trias Politica mester ta intacto y funcionando. Si no lo e pais funciona manera un cabay di careda cu falta un pia!, segun Curtis Fraser.

Kico ta Trias Politica?

Esey ta e 3 ramonan di nos gobernacion, esta Parlamento (Parlamentarionan) – Gobierno (Ministernan) – Hudicial (Corte Comun).

Cada un di e ramonan mester ta separa y eherce nan poder specifico sin metemento di e otro.

Lamentablemente mayoria di nos Parlamentarionan ta comporta manera nan ta un departamento bou di e Ministernan, esaki ta crea falta di separacion y e Trias Politica ta cay den otro.

E resultado ta un sistema unda Gobierno ta casi funciona cu poder sin limite; nan por y ta mete cu Husticia y Parlamento sin consecuencia.

Pa nos democracia cuminsa funciona manera mester ta, nos mester drecha e rol di Parlamento den e Trias Politica, Parlamentarionan lo tin cu cuminsa pone nan pais prome cu nan partido y controla Gobierno debidamente; no mas “Stempel Parlament”, Fraser ta splica.

Pero con pa haci esaki?

Un paso importante ta pa cambia ley pa selecta candidatonan riba lista a base di cantidad di voto en bes di nan number riba e lista. Asina deseo berdadero di pueblo lo wordo refleha y pueblo por castiga of premia Parlamentarionan cada cuater aña.

Sin e cambio aki lo e decision pa cambia un Parlamentario “ja-knikker” keda den man di e partido.

Si e Parlamentarionan den Staten no ta dispuesto pa cambia e ley awo lo pueblo mester duna apoyo na e generacion nobo cu si kier trece cambio, y cu si kier pone pais prome cu partido.

Pa bay bek na e ehempel di e cabay riba tres pia, Aruba ta core careda di cabay pa 25 aña usando un cabay cu tres pia, perdiendo cada bes mas pio.

E manera pa cuminsa core careda cu un cabay cu cuatro pia y por fin tin un chens pa gana, ta pa tur candidato cu bay eleccion solamente wordo selecta pa Parlamento!

Con lo nos yega na un Gobierno cu su Ministernan?

Tin diferente opcion di locual lo mi menciona dos: (1) dos eleccion, un pa selecta Parlamento y e otro pa Gobierno of (2) despues di eleccion lo e formador di Gobierno apunta profesionalnan como Minister (zaken kabinet), Fraser ta sigui bisa.

Pero dicon lo nos tin mester di un cambio asina grandi?

Pasobra esunan cu actualmente ta bira Minister ta hustamente e candidatonan cu a haya mas hopi voto, esey por wordo mira manera e candidatonan cu tin mayor poder. Esunan den partido cu ta resta (segun nos ley di numeracion) hopi biaha tin tiki voto, y esey por wordo mira manera candidatonan sin poder paso nan no ta conta cu sosten di pueblo. Esey kiermen cu nan no ta conta cu e poder pa defende pueblo; asina nos “ja-knikker Parlament” ta keda na bida y e gran mayoria den Parlamento ta proteha nan posicion en bes di defende interes di pueblo.

Tanten nos no drecha e situacion kinan lo Aruba sigui core careda di cabay usando un cabay cu tres pia.

Mientrastanto, E Forsa Nobo ta e plataforma cu lo pone Parlamentarionan cu ta bai cumpli cu nan tareanan pa controla Gobierno debidamente y pone e poder bek den man di pueblo, Curtis Fraser ta conlcui.