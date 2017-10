Dama a perde control riba su vehiculo y ta bay cay den grepel na Hato

Diamars anochi Polis a wordo informa cu un auto a cay den grepel, na altura di un bar restaurant Chines. Pero e momento ey, no tabatin informacion si tin herido of no.

Segun nos a compronde tabata di un dama chauffeur, kende tabata bayendo direccion Tanki Flip. E lo a bay pasa un auto y momento cu e drenta bek, el a perde control y bay cay den e grepel.

E dama tabata mustra ok, solamente cu e lo a haya algun sla, momento cu durante e impacto e airbag a sali y lo a dal e. Ambulance a presenta n’e sitio y a trata e dama.