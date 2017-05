Dangui Oduber (MEP): Benny Sevinger ta sigui duna permiso na esnan cu ta paga!

Benny Sevinger ta convirtiendo e pais aki den un republica di banana. Den tur skina na Aruba tin supermercado (casnan cu nan destinacion ta woonhuis ta bira supermercado), den tur skina tin laundry, den tur skina hardware stores.

Den tur skina na Aruba tin dumpnan ilegal. E pais aki a bira un pais sin regla, sin orden y sin respet. Ta bisto cu aña di eleccion e fiesta cu permiso y patrimonio di pueblo no conoce limite, segun Dangui Oduber.

Ta bon conoci caba cerca tur hende na Aruba cu Benny Sevinger su maneho ta wordo dirigi pa su cartera. Esnan cu por paga y esnan cu ta paga mas hopi ta haya tur loke nan ta pidi. Placa ta wordo paga pa fabornan politico.

E ta bisto caba na Aruba, pasobra nunca antes un Minister di Infrastructura a haci y deshaci di e manera aki cu patrimonio di pueblo. No solamente famia Arends a haya mas cu 120,000 M2 di pueblo, NO pa desaroyo economico sino pa pone e terenonan aki na benta.

Manera cu esaki no ta suficiente, Benny Sevinger ta sigui parti e delaster pida terenonan cu a resta rib’e pais aki. No ta tene cuenta cu ROP, no ta tene cuenta cu carrying capacity, no ta tene cuenta cu ningun regla y simplemente ta haci y deshaci, Oduber ta splica.

Na e momentonan aki un amigo di Benny Sevinger a haya permiso pa verhuur bicicleta na 6 localidad na Aruba. Nos no tin nada contra cu ta duna permiso pa verhuur bicicleta y haci negoshi, pero loke nos ta cuestiona ta e localidadnan caminda e compania ta poniendo nan standplaats.

Ora un persona construi un cas DOW ta exigi di e persona cu mester tene cuenta cu e rooie lijn di mas cu 5 meter. Si e persona NO tene cuenta cu esaki, e no ta haya bouwvergunning pa sigui construi.

Den caso di e amigo di Benny Sevinger e amigo a haya permiso pa pone su standplaats practicamente riba caminda sin tene cuenta cu rooielijn.

Den pasado Benny Sevinger a duna ordo pa destrui y basha abou e deck di Busters Garage, pasobra supuestamente nan no a tene nan mes na e rooielijn, Oduber ta mustra.

Rib’e pais aki tin regla pa cierto hendenan. Pa capitalistanan cu tin placa pa paga no tin ley y no tin regla ta conta pa nan. Pa campesinonan y esnan di menos recurso cu no tin placa pa paga abuso ta wordo haci cu nan.

Ta cuanto tereno caba Benny Sevinger a kita for di campesinonan, ta cuanto rancho Benny Sevinger a basha abou caba. Awor dilanti hotelnan rib’e boarwalk Benny Sevinger ta duna permiso pa huur bicicleta. Na 6 localidad sin tene cuenta cu ROP, sin tene cuenta cu rooielijn, sin tene cuenta cu bista di e hotelnan.

Benny Sevinger a converti gobernacion den un negoshi caminda esnan cu por PAGA PLACA ta haya tur fabor politico!

E maneho corupto aki mester yega na su fin. Mester un Gobierno drechi, un Gobierno integro cu NO ta pone placa na prome lugar sino ta pone interes general y biniestar di pueblo na prome lugar!, Dangui Oduber a duna di conoce.