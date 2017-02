Dangui Oduber (MEP): Criminalidad a yega su limite! Si Minister Dowers no por garantisa nos trankilidad e ora e mester bay!

“E situacion di criminalidad a bay for di man completamente. For di aña pasa tin un crisis hopi serio pa loke ta trata criminalidad. Aña 2016 a cera como un aña record di atraconan arma y aña 2017 no a habri diferente sino e situacion a e empeora”, segun Dangui Oduber.

“Durante luna di october 2016 miles di ciudadano preocupa a subi caya y marcha pa exigi Gobierno nos siguridad y trankilidad.

Prome Minister Mike Eman a firma un compromiso cu e comision di siguridad cu nan lo pone combatimento di criminalidad como prioridad.

Pero manera ta custumber nada cu e Prome Minister Mike Eman bisa of firma e NO ta tene su mes na dj’e. Su manera di gaña hende y manipula pueblo ta bisto y cada bes e ta haci e mesun trikinan pa mantene pueblo calmo”, Dangui Oduber ta splica.

“Aña 2017 a habri cu no menos cu 17 atraco y fin di siman aki so tabata 3 atraco. Awor a para bira na Aruba tin atraco mainta, merdia y anochi y mas lamentabel ta e hecho cu atracadornan a cuminsa drenta cas di hendenan humilde, atracanan y maltrata nan. Tin mas arma di candela riba caya cu henter cuerpo policial tin den su poder. Esaki ta e situacion cu Mike Eman y Arthur Dowers a crea pa nos dushi Aruba. Un situacion caminda ningun hende ta sinti nan mes sigur mas rib’e pais aki, nos hendenan ta wordo atraca den dia cla, Prome Minister Mike Eman ta spoorloos y no ta duna cometario y un Cuerpo Policial man yen cu falta di Polis pa combati crimnalidad”, Dangui Oduber a continua bisando.

“Nos pueblo a wordo priminti un AVP tin un plan y awe pueblo ta puntra unda e plan pa combati criminalidad aki a keda. Awe Aruba ta mas insigur cu nunca, awe ta record tras di record tin di atraco. Nos pueblo ta bibando den angustia, nos pueblo ta bibando den panico y cu miedo cu nan ta wordo atraca den nan propio cas.

Minister Dowers NO a tuma accion, pasobra e situacion NO a bira miho sino e empeora y si Minister Dowers no por frena e ola di criminalidad aki cu ta azotando nos pais no ta keda nada otro cu e mester tene honor na su mes.

Mike Eman como Prome Minister ta mes of mas culpable cu Dowers, pasobra el a tolera pa e situacion yega den extremonan cu el a yega”, Dangui Oduber a mustra.

“Na mas cu un ocasion nos pastido a ofrece accionnan di inmediato pa atende cu criminalidad, pero ta parce cu esaki no ta prioridad pa Gobierno di AVP.

Nos a bisa cu mester:

Pone e sistema di camera traha mas pronto cu ta posibel;

Prepara conhuntamente cu DWJZ, Husticia y Hulanda un revision den nos leynan pa asina por duna straf nan cu ta conforme nos region. Straf nan mester bira mas pisa!;

Facilita Cuerpo Policial cu mas material, scholing, training, refuerso y miho salario pa asina duna bek na esnan cu ta proteha nos pueblo tur dia;

Mester bin un refuerso drastico den veiligheidsdienst na Aruba (VDA) unda lo por hacie screening pa tur persona na Aruba y cuminsa opera manera debe ser cu sistema nan moderno y inovativo;

Cuerpo Policial mester tin Warda di Polis nan adecua y up-to-date. Inversionnan den facilidad nan pa husticia a keda atras den forma tristo e ultimo 7 añanan;

Mester tin postnan di Polis tur rond Aruba unda pueblo por acudi den menos di 10 min p’asina por tin sentimiento di siguridad bek riba nos isla”, Dangui Oduber a duna di conoce.

“Nos no por acepta y tolera cu Dowers y Mike Eman ta neglisha nos siguridad di manera cu ta pasando. Un cambio mester bin awor y pueblo no por wanta mas di biba den angustia asina aki”, Dangui Oduber a termina bisando.