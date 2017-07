Dangui Oduber (MEP): Dictadura a haci su entrada na Aruba!

N’e momentonan aki hopi ta bibando den angustia y cu miedo pa no wordo persigui p’e Gobierno di AVP. Te asina leu cu mi sa nos ta bibando den un pais liber, un pais democratico caminda tur hende tin e pleno derecho di expresa nan mes n’e manera cu nan ta desea.

Na momento cu un Gobierno ta mishi cu e derecho sagrado di libertad di expresion ta algo sumamente peligroso p’e democracia liber cu nos ta biba aden, segun Dangui Oduber.

Recientemente, Gobierno di Aruba a manda un carta pa tur empleado publico caminda nan ta informa tur empleado publico cu nan NO MAG di expresa nan mes verbal, via WhatsApp, inclusivo social media, via Facebook contra maneho di nan Departamento, Minister of Gobierno di AVP.

Nos a compronde cu e mesun carta aki directornan di NVnan di Gobierno ta forsando sindicatonan pa inlcui esaki den nan CAO. E cos aki ta bay demasiado leu, Dangui Oduber ta expresa.

E regla aki ta conta pa tur ambetnaar y ta vigente 24/7. Es decir den e oranan liber di e empleado publico tambe e mag di manda un WhatsApp pa un familiar, amigo of conoci caminda e ta critica e Gobierno di AVP.

Di unda a sali cu Gobierno kier silencia e empleado publico y kier prohibi e empleado publico di duna cualkier expresion cu lo ta contra e Gobierno aki.

Decisionnan asina ta decisionnan cu nos nunca antes a conoce na Aruba y ta perhudica nos libertad di expresion, e Parlamentario ta mustra.

Nos di partido MEP ta condena severamente e carta aki y ta haci un apelcacion urgente na Gobierno pa trek in e carta aki mesora, pasobra ta simplemente inaceptabel cu te hasta despues di oranan di trabou kier silencia e empleado publico.

Nos nunca a kere cu nos lo yega n’e nivel aki, pero bao maneho di Gobierno di AVP tur cos ta posibel. Loke ta pasando n’e momentonan aki ta crea un situacion hopi tenso caminda e empleado publico ta wordo intimida diredctamente y kier silencia e derecho universal di tur ciudadano di por ta liber di expresa nan, segun Oduber.

Ora un Gobierno cuminsa cu e practicanan aki ta pasobra e tin miedo di voz di pueblo, e tin miedo di critica y e mester corda bon cu pueblo ta pone y pueblo ta kita! Esaki ta un motibo mas pakico e Gobierno di Mike Eman nunca mas mag di bolbe, pasobra berdad nunca a perhudica ningun nacion.

Ora un Gobierno kier sconde e berdad pa pueblo y kier tapa y cera boca di pueblo e Gobierno ey mester bay.

Ningun Gobierno por trata na silencia pueblo y mucho menos kita libertad di expresion di pueblo. Nos ta un pueblo liber y nos ta desea di keda biba asina y ta p’esey ta importante p’e Gobierno di AVP NO bolbe nunca mas!, ta locual Dangui Oduber a expresa.