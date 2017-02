Dangui Oduber (MEP): E cambionan pa cu e Kiesverordening ta cla y lo cuminsa encamina e proceso pa finalmente wordo trata den Parlamento di Aruba!

“Nos ta bisa loke nos ta pensa y haci loke nos ta bisa. Algun siman atras mi persona a anuncia cu mi lo bay haci cambio na e Kiesverordening pa cambia e manera con un miembro di Parlamento ta wordo eligi/escogi.

E ultimo simannan aki a traha rib’e Memorie van Toelichting y tambe a haci e cambionan necesario. E cambionan ta encera cu no a base di secuencia di number mas riba lista politico lo drenta Parlamento ora un partido saca asiento sino a base di cantidad di voto.

Na momento un candidato cu ta figura riba lista politico haya “voorkeurstemmen” (saca su mes) e lo drenta automaticamente sigui pa esnan cu mas voto rib’e lista politico. Di e manera aki lo caba cu e sistema actual caminda esnan cu no tin voto ta yama nan mes represenante di pueblo”, segun Dangui Oduber.

“Awor cu e cambionan ta cla e ley di iniciativa aki lo wordo manda Directie Wetgeving en Juridische Zaken pa por haya un conseho riba esaki.

Una bes cu e conseho aki drenta e ley cu e cambionan lo wordo manda pa Raad van Advies y esaki lo por dura entre 4-6 siman.

Manera cu ricibi e conseho di Raad van Advies lo contesta esakinan y entrega e concepto di ley aki den man di Presidente di Parlamento sra. Mervin Wyatt Ras cu tur e confiansa cu e lo yama e reunion aki pa trata e ley aki.

Mi no por imagina cu e reunion pa trata e ley aki no lo wordo yama y menos pensa cu tin miembronan di Parlamento di Aruba cu ta contra e cambionan aki.

Esun cu ta contra esaki sigur lo wordo huzga e eleccion aki mirando cu nan no kier cambio y no ta pensa progresivo”, Dangui Oduber ta splica.

“Mirando cu ta aña di eleccion ta importante pa e ley aki wordo trata na tempo p’asina tambe cumpli cu deseo di pueblo. No for di awor, pero for di hopi tempo caba pueblo kier mira cambio den e sistema democratico.

Awor p. e. tin miembronan den Parlamento cu 47 voto sinta eyden como “representante” di pueblo y otronan cu 10 bes mas voto cu nan mes a keda afo.

E sistema no ta husto y tampoco ta uno democratico y a yega e momento pa trece cambio den esaki”, Dangui Oduber a mustra.

“Na momento cu e cambionan aki bira realidad bo lo mira cu deseo di pueblo por medio di su voto ta wordo representa den sala y cas di pueblo.

No solamente nos ta trahando rib’e concepto di ley aki sino tambe e ley pa trata castigo minimo pa e muchanan cu ta wordo abusa. E concepto di ley aki ta cla y mirando e hecho cu Gobierno no kier atende cu esaki nos fraccion lo haci esaki pa evita castigonan abou manera te e caso actualemente”, Dangui Oduber a conclui.