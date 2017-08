Dangui Oduber (MEP): Nos turismo ta den un crisis, turistanan NO ta gasta placa!

Un di e formanan mas importante pa por midi exito turistico ta a traves di entrada turistico. Esaki ta ser calcula a base di cada dollar cu un turista ta gasta na Aruba, segun Dangui Oduber.

Nos turismo a wak un desaroyo inefectivo di 2008-2016. ATA su budget – dus locual e tin pa gasta (segun cifras di CBA y ATA) – a aumenta cu 12.6% pa aña durante e ultimo 8 aña aki, pero relativamente e cantidad di turista a aumenta cu apenas un averahe anual di 3,7%, mientras cu e entrada turistico mes a aumenta cu 2,4% pa aña, Oduber ta splica.

Na 2008 ATA su budget tawata $20 miyon dollar y esaki a genera $66 dollar pa cada 1 dollar cu ATA a gasta, mientras cu na 2016, ATA su budget a aumenta te cu na $52 miyon dollar pero solamente a genera $31 dollar pa cada 1 dollar cu ATA a gasta. Dus defacto, Aruba na 2016 a genera 53% menos na entrada di pa cada 1 dollar cu el a gasta compara cu 2008.

Dus ATA su budget a aumenta cu $32 miyon dollar di 2008 pa 2016, cu ta un aumento di 160% den 8 aña, mientras cu pa cada dollar extra cu ATA a aumenta su budget di 2008-2016, nos a wak un reduccion di 53% di entrada di 2008 pa 2016, Oduber ta mustra.

Kico esaki kiermen? Cu ATA su budget (e placa cu e tin pa gasta) a aumenta, mientras proporcionalmente e cantidad di turista cu ta keda na hotel no a aumenta ni tampoco e cantidad di placa cu nan ta gasta riba nos isla, considerando e aumento di e budget (di $20 pa $52 miyon anual).

For di esaki e ora por conclui cu e budget di ATA no a wordo utilisa efectivamente. Dus e pueblo pagador di belasting no a wak un beneficio real di e aumento den placa cu a wordo gasta dor di ATA pa trese turista, Oduber ta sigui splica.

Nos GDP (entrada total di nos isla dividi pa e cantidad di habitante) di 2008 pa fin di 2015 a wak un caida di 35.9 pa 30.5. Si considera cu turismo ta contribui alreadedor di 80% na e GDP di nos isla, nos por papia di un aumento di prosperidad comparti bao Gobierno di AVP?

Dus locual nos por conclui ta cu den e ultimo 8 aña di AVP nos pueblo no a wak un beneficio real pa motibo di e. o. maneho inefectivo di ATA/AVP, Oduber ta remarca.

Ken ta para ultimamente responsabel pa e maneho ineficiente di ATA, su directora of minister di turismo di e tempo ey? Mirando e maneho ineficiente di ATA e pregunta cu ta surgi e ora ta: Realmente e maneho di turismo a duna resultado?

P’esey ta importante pa vota pa cambio, vota pa cambio kiermen Vota Pa MEP! Dangui Oduber a termina bisando.