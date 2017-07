Dangui Oduber (MEP): Nunca ATRACONAN ARAMA por bira algo normal den nos sociedad!

Durante e periodo di gobernacion di partido AVP cada bes e situacion pa cu criminalidad a keda bira pio. Aña 2016 a cera cu un cantidad record di atraconan arma y aña 2017 no ta diferente, Dangui Oduber ta bisa.

Awe un biaha mas un otro atraco ARMA a tuma lugar. Esaki a bira atraco number 56 caba p’e aña aki. Nunca antes den historia di nos pais Aruba a conoce asina tanto atraco na mita di aña. Luna di juli no a yega ni su fin ainda. Si e trend sigui manera cu e ta bayendo nos lo cera aña 2017 cu mas cu 100 atraco.

En bes cu e Minister di Husticia ta haci algo pa garantisa nos pueblo nos siguridad nan ta campaña pa pidi pueblo 4 aña mas. E cifranan ta papia pa nan mes y esaki t’e resultado final di 8 aña di gobernacion di partido AVP.

Un pais caminda famianan ta biba den panico, den angustia y yena cu miedo, un pais caminda criminalnan a tuma e pais over y e Minister di Husticia a faya barbaramente y sigur NO merece NINGUN oportunidad mas, segun Oduber.

E ta obvio cu e Gobierno di AVP y Minister di Husticia Dowers NO por a frena e ola di criminalidad y NO por a garantisa nos ciudadanonan trankilidad.

Na momento cu den un pais criminalnan ta tuma over ta un señal hopi peligoroso. Mas peligroso aun t’e hecho cu e Minister di Husticia no ta atende e situacion cu man duro y a laga e situacion bay for di man completo.

Minister Dowers a priminti pueblo cu e lo kita tur arma di candela for di caya, awe despues di 8 aña tin mas arma di candela riba caya cu nunca, Oduber ta splica.

Partido MEP a presenta un plan con pa atende cu e ola di criminalidad y con pa frena esaki y asina garantisa pueblo su siguridad y trankilidad. Nos a bisa nos ta bay controla nos fronteranan manera debe ser. Nos lo haci esaki cu radarnan, tecnologianan moderno, drones y mas personal y ekipo. Nos lo percura pa tin mas polis riba caya. Nos lo bin bek cu e helicopter y sigur pone mas placa disponibel pa combati criminalidad. Polisnan mester haya e respet bek cu nan merece y mester duna nan tur ekipo necesario pa combati criminalidad y mantene ordo y respet rib’e pais aki. Un cos ta sigur e cambio mester bin pasobra nos pueblo no merece biba den e angustia cu e ta bibando n’e momentonan aki, Oduber ta mustra.

E situacion actual ta hopi lamentabel caminda practicamente tur dia of tur siman tin un atraco ARMA y nunca nos como ciudadanonan di e pais aki MAG di acepta cu ATRACONAN ARMA ta bira algo normal. Nos no mag di acepta cu atraconan arma a cuminsa forma parti di nos sociedad y di nos bida diario.

Na momento cu esaki t’e caso caminda atraconan arma ta bira algo comun y coriente nos ta den un problema hopi serio cu mester tur atencion di nos como politiconan.

Sin paz, sin trankilidad bo no tin bida, Oduber ta remarca.

E ta hopi lamentabel cu nos a yega n’e extremo aki y e culpable nan ta Mike Eman, Arthur Dowers y partido AVP. Ora e hendennan aki yega cerca bon a cas puntra nan dicon tin 56 atraco den 6 luna di aña? Puntranan dicon aña pasa a cera cu un record di atraco? Puntra nan dicon tin tanto arma di candela riba caya? Puntra nan dicon tur hende ta biba den panico y angustia?

E hechonan ta papia pa nan mes y partido AVP a demostra caba cu nan NO por a atende cu criminalidad pasobra e situacion no a bira miho sino pio.

E cifranan ta demostra esaki y ta momento pa un cambio pa un partido cu si a demostra di por maneha criminalidad cu man duro! Dangui Oduber ta termina.