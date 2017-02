Dangui Oduber (MEP) Proyectonan di Green Corridor y Watty Vos Blvd a wordo bendi Pakico un compania ta BID y ta bende e proyectonan??

For di un principio nos a bisa cu Gobierno aki ta invertiendo placa di pueblo den prioridadnan robez manera Green Corridor y Watty Vos Blvd.

Gobierno di AVP a insisti pa sigui cu e proyectonan PPP aki aunke pais Aruba ta bancarota y no tin placa pa paga bek.

Awor nos tur por compronde ta pakico tanto insistencia di parti Gobierno pa ehecuta e proyectonan aki.

Awor ta bin sali na cla cu e companianan cu a gana e bid pa ehecuta e proyectonan aki, ambos a pone e proyecto aki nan na benta y a bende esakinan.

Awor ta sali na cla cu no solamente tabata tin bid fixing a tuma lugar sino practicanan ilegal caminda ta horta e pais aki miyones di florin. Asina e miembro di fraccion di MEP, Dangui Oduber a duna di conoce.

Inicialmente nos por corda con Minister Benny Sevinger y Gobierno a anuncia cu e compania cu a gana e bid pa ehecuta Green Corridor tabata e compania Colombiano Odinsa y e compania cu a gana e bid pa ehecuta Watty Vos Blvd tabata e compania Portugues Mota Engil.

Kico ta resulta awe, e proyecto di Green Corridor cu Odinsa mester ehecuta a wordo traspasa/bendi cu Mota Engil.

Pakico Odinsa a bid inicialmente a bid anto si e mes no ta bay traha riba e proyecto?

Pakico Odinsa a bende e proyecto di Green Corridor cu Mota Engil? No solamente e proyecto di Green Corridor a wordo poni na benta sino esun di Watty Vos Blvd tambe.

Tin tur indicacion cu tin practicanan ilegal ta tumando lugar, pasobra nunca antes den historia di pais Aruba un compania ta gana un bid y ta bira bende e proyecto cu el a gana.

Dangui Oduber ta bisa di a pone texualmente kico a sali riba webistenan internacional pasobra aki na Aruba Mike Eman ta keto y Benny Sevinger mas keto aun.

‘’Mota Engil informs about the agreement with the infrastructure fund InfraRed Infrastrcuture Fund 111 for the sale of 85% stakes in the PPP Concessions in Aruba’’

PPP Watty Vos Blvd (awarded to Mota Engil in July 2015)

PPP Green Corridor (acquired following the agreement with Odinsa)

Aki nos ta mira claramente cu e proyectonan PPP cu lo bay costa nos pueblo, e pagador di belasting 700 miyon florin tabatin fixed bidding a tuma lugar.

Odinsa cu Mota Engil a haci un acuerdo cu otro cu cada un di nan lo bid pa proyectonan separa.

Asina Odinsa a bid pa Green Corridor y Mota Engil a bid pa Watty Vos Blvd. Nan a haci esaki pa no laga mustra cu ta 1 compania ta gana e bid.

Manera cu Odinsa a caba di gana e bid pa Green Corridor el a traspasa henter e proyecto pa Mota Engil cu na su turno a bende esaki cu InfraRed.

No solamente e proyecto di Green Corridor a wordo bendi sino tambe e proyecto di Watty Vos Blvd.

Mota Engil ta bisa den comunicado den prensa internacional cu e bentanan di Green Corridor y Watty Vos Blvd ta den liña di su maneho pa crea balor pa su proyectonan. Con nan ta crea balor pa nan proyectonan, ta dor di cobra pais Aruba, e pagador di belasting 700 miyon florin anto nan ta busca un contratista cu lo ehecuta e proyecto na un prijs mas abou y asina nan ta crea balor y strika miyones di florin riba lomba di nos pueblo.

Cua inversionista, compania ta bay tuma un proyecto over of cumpra un proyecto si e no ta bay gana placa cu e proyecto.

Nos di MEP lo tene Benny Sevinger personalmente responsabel p’e dañonan financiero cu pais Aruba ta sufriendo.

E ta condenabel con Benny Sevinger ta participa den e tipo di negoshinan aki caminda pais Aruba ta pagando 2 of 3 biaha loke e proyecto bal realmente, di acuerdo cu Dangui Oduber di MEP.