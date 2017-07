Danki na Shon A. Eman y 2147 firmante – Aruba su voz a wordo scucha

Te cu januari 1986 Aruba tabata forma parti di Antiyas Hulandes. Bispo di aña, dia 31 di december 1985 pasando pa 1 di januari 1986 Aruba a bira un pais riba su mes den Reino, un pais soberano, aparta di e otro islanan pa loke ta Gobierno central cu lasonan directo cu Hulanda, pero na mes momento manteniendo nos lasonan historico, cultural y familiar cu nos islanan ruman den Antiyas Hulandes.

Por fin Aruba a haya loke su hendenan tabata lucha p’e for inicio di siglo 20, ora cu bao guia di Henny Eman sr. (1887-1957) voznan a cuminsa lanta pa separacion, cu despues di Segunda Guera Mundial a bira mas fuerte y a bay den historia como e ‘lucha pa autonomia’ of ‘separacion’. Un lucha cu a dura decadanan y cu no a bay sin sacrificio.

Un poco di e historia di nos Status Aparte

Entre 28 di september 1947 y 11 di januari 1948, e lidernan politico Henny Eman sr., su yiu Albert ‘Shon A.’ Eman y Aristides Wever a organisa no menos cu 42 encuentro na tur parti di Aruba. Resultado di e encuentronan aki tabata un peticion cu nomber y firma di 2147 hombernan Arubiano. E Arubianonan balente aki a duna muestra di e determinacion di un pueblo pa yega na su soberania. E protesta no tabata algo nobo den e temponan ey, pero si tabata e prome bes cu Arubianonan a tuma un posicion fuerte y esaki a duna su frutonan.

E hoben politico Shon A. Eman a haci entrega di e peticion na su Mahestad Reina Wilhelmina na aña 1948.

Algun siman despues, riba 18 di maart 1948, el a convence Corsou y Surnam durante e Conferencia di Mesa Rondo cu Aruba tin e derecho di tin un posicion extraordinario dentro di Reino. E mocion di 18 di maart 1948 y e peticion cu nomber di e firmantenan a bira e fundeshi di nos autodeterminacion dentro di Reino Hulandes y a para na cuna di nos Status Aparte. E monumento 18 di maart na un homenahe na tur esnan cu den e periodo entre september 1947 y maart 1948 a construi e fundeshi aki.

Shon A. Eman

Na luna di december 1941 un politico hoben di 25 aña a aparece den Raad van Politie.

Su nomber tabata Cornelis Albert ‘Shon A.’ Eman, yiu homber di Henny Eman, Sr.

Na cuminsamento Shon A. tabata mester a debati su so den e Raad contra hendenan manera gezaghebber Wagemakers y dokter Dussenbroek, pero na 1945 el a bin haya ayudo di e comerciante y politico bakia Aristides Wever. Hunto nan a para firme.

Despues di Segundo Guera mundial a cuminsa mundialmente un periodo di decolonilisacion. Cu na Aruba e grito pa ta ‘baas nos mes cas’ a bira mas fuerte no tabata un sorpresa, ya cu esey tabata un deseo ferviente di tur Arubiano e tempo ey.

Na 1946, Shon A. Eman a hiba un defensa di e vision Arubano rib’e plan di Corsou:

“Aruba zal nimmer genoegen nemen met een aan het eiland Curacao ondergeschikte plaats in zijn nieuwe staatsrechterlijke structuur. Wij wensen als broer en zus naast het eiland Curacao samen te werken, tot heil van heel het gebiedsdeel, doch we zullen met klem protesteren als eventueel de oude toestand zal blijven gehandhaafd”.

Separacion

E lucha pa separacion tabata wordo hiba den Raad van Politie. For di aki Shon A. Eman, Aristides Wever y miembro di Parlamento Henny Eman, Sr. tabata trece e pueblo hunto.

E grupo tabata organisa reunionnan na Oranjestad, Santa Cruz, Savaneta y San Nicolas.

Riba 30 di juli Raad van Politie a yega hunto y 95 habitante prominente a haci entrega di un peticion unda ta pidi pa trece un cambio den e relacion estatal entre Aruba y Corsou y duna Aruba un structura independiente cu ta cay directamente bou di Corona Hulandes.

Un cantidad di manifestacion a tuma lugar pa pone enfasis rib’e deseo di e pueblo di Aruba. Riba 7 di september, e accionnan aki a yega nan punto culminante cu e demostracion mas grandi di e tempo ey. Mas di 2500 Arubiano a subi caya pa demostra cu pancartanan cu tabata bisa e. o. ‘Los van Curacao door totale afscheiding ‘, ‘Aruba een met Nederland’, ‘Aruba zelfstandige status’ y ‘Leve de Koningin, leve de Regentes’.

E peticion y entrega di mocion riba 18 di maart 1948

Despues di e manifestacion masal aki grupo Eman a start un acion grandi di firma. No menos cu 42 reunion a tuma lugar y a colecta 2147 firma. Tur e hendenan aki, hombernan Arubiano humilde di curazon, tabatin un cos en comun. E deseo incondicional di un Aruba los di Corsou, pero cu lasonan estrecho cu Hulanda. E Arubianonan determina aki tabata esnan cu a forma e base p’e autodeterminacion di Aruba.

Riba 14 di januari 1948 Shon A. Eman y Juancho Irausquin a biaha pa Hulanda. Na Aruba tabata reina un optimismo grandi. Dia 27 di januari, e fecha riba cual e conferencia di Reino a cuminsa, Padu Lampe a traha un poesia cu ta duna muestra di e sentimentonan cu tabata biba e tempo ey. Riba 18 di maart 1948, durante e ultimo reunion di Mesa Rondo, Shon A. Eman a haci entrega di e mocion historico y a tira un discurso ferviente, cu nunca mas a perde su balor, ni su actualidad. Shon A. Eman a papia riba locual awe nos ta yama e fondo di solidaridad.

E mocion a wordo acepta.

Na Aruba a reina gran alegria. Aruba su voz a wordo scucha y e lucha reconoci, aunke cu Status Aparte no a bin mesora. A dura te 1986 prome cu Aruba a haya su Status Aparte.

E yiu mayor di Shon A. Eman, Henny Eman, Jr. tabata e prome Prome Minister di Aruba.