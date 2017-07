Daphne Lejuez (MEP): Economia y bo bienestar?

“Den e ultimo 100 aña, Aruba su economia a conoce desaroyonan grandi, destacando su mes for di otro paisnan den Caribe. Riba un isla chikito, logronan grandi a tuma lugar for di habri un di e refinerianan mas grandi na mundo te cu lanta un industria turistico cu te dia di awe ta un gran ehempel riba nivel internacional. Tur esaki tabata danki n’e esfuerso di nos hendenan cu semper a bringa pa nos pida baranca, teniendo e bienestar di cada un habitante na curason. Loke ta haci nos tur Arubiano ta e idea cu si bo traha duro, no tin nada cu ta imposibel y no tin obstaculo of contratiempo cu no por wordo surpasa”, segun Daphne Lejuez.

“For di tempo cu nos tabata cunukero y piscador, bayendo pa tempo di nos minanan di oro y fosfaat, te cu apertura di refineria y nos prome hotel, te cu e startups cu nos young professionals ta lantando awo, dedicacion, creatividad, pasion pa bo ofishi, experticio y bon servicio ta loke semper a tipifica e trahador Arubiano. Tur e caracteristicanan aki a hiba nos te na top di diferente sector rond mundo, for di sector petrolero te na Horeca y te hasta NASA. Arubiano tin e don di por saca lo maximo y traha algo grandi for di masha tiki. Nos bista semper ta pa un futuro miho pa nos mes, pa nos famia y pa nos pais”, Lejuez ta splica.

“Aruba a sa di briya den comercio, industria y turismo. Sin embargo, e desaroyonan grandi aki lamentablemente no a bay man den man cu oportunidadnan pa tur nos hendenan.

Te dia di awe, mayoria di nos ta encontra retonan pa realisa e soño di por bira un empresario y asina contribui na e desaroyo economico di nos pais.

Pensa p. e. rib’e studiante cu ta bin cu su diploma den man, yen di energia y ideanan inovativo pa hiba su isla dilanti, pero cu no ta logra yega na financiamento facilmente y ta keda demotiva. Of e mama soltero cu kier purba avansa den su carera dor di sigui un estudio extra banda di su trabou p’asina por yuda su yiunan bay dilanti, pero ta pasa den duro, pasobra e no por perde oranan di trabou pa atende les y e materialnan di scol ta caro.

Of e pensionado cu su pensioen cu no ta alcansa y cu ta desea di lanta un negoshi nobo, pero pa motibo di su edad no ta logra haya e sosten financiero”, Lejuez ta mustra.

“Aruba su promesa ta cu cada ken cu kier y por, mester haya e oportunidad y e hermentnan pa move bay dilanti pa un miho bida pa su mes y su famia. Mi meta ta pa, hunto cu e team di MEP, yuda cumpli cu e promesa aki y desaroya Aruba su potencial economico, teniendo e hende central. Cambiando y modernisando procesonan y leynan cu n’e momento aki ta anticua y ineficiente, y creando un infrastructura cu ta brinda un y tur, sin distincion, e oportunidad pa por haci nan soñonan realidad”, Lejuez ta expresa.

“P’esey, ami Daphne Lejuez, hunto cu e team di MEP, kier traha pa un economia productivo cu ta den balans cu e bienestar general di nos tur. Cu bo confiansa y cu mi conocemento y experiencia di mas di 20 aña den mundo di comercio y tecnologia, mi lo contribui na logra esaki, promoviendo inovacion, educacion y un maneho profesional y obhetivo.

Hunto nos por logra na yega n’e solucion digno y sostenibel p’e futuro economico di nos pais”, Lejuez ta conclui.