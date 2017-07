Daphne Lejuez (MEP): Un economia productivo den balans cu e bienestar general di nos tur

Desde cu Aruba a haya su Status Aparte na 1986, nos pais a desaroya masha lihe. Nos economia a progresa cu pasonan hopi grandi.

Sinembargo, hunto cu e desaroyo economico aki, cambionan social grandi tambe a tuma lugar den nos comunidad. Gran parti di e cambionan social aki tabata bon, pero hopi tambe tabata malo. Den tur esaki nos leynan comercial y di trabou, cual ta hopi importante pa duna estimulo n’e aspectonan bon y pa frena esunnan menos bon, toch a keda sin haya un “update”, segun Daphne Lejuez.

Awendia p. e. mayornan mester te hasta traha mas cu un trabou pa por mantene nan famia. Esaki lamentablemente ta trece cu ne cu mayornan – particularmente mayornan hoben y mayornan soltero – ta pasa menos tempo cu nan yiunan, cual ta resulta den muchanan cu ta lanta pa gran parti nan so y ta core mas riesgo di no presta bon na scol of te hasta drop out, of di cay den criminalidad y droga.

P’esey mester trece bek un balansa realistico cu ta cuadra cu e tempo di awe, na unda leynan di trabou ta mas flexibel y na unda cu por crea un espacio p’asina mayornan por scoge pa, maske ta temporalmente, ta mas na cas pa t’ey pa nan yiunan, Lejuez ta splica.

Reforma di nos leynan comercial y di trabou lo tin un impacto positivo enorme riba nos sociedad. E por ta un di e yabinan cu lo por alivia nos pueblo di hopi problemanan social, for di crimen y adiccion te cu embaraso hubenil.

Fuera di esey, reforma di nos leynan tambe lo por yuda hobennan pa haya oportunidad pa drenta e mercado di trabou despues di nan estudio y pensionadonan pa keda traha mas largo si nan kier y por, Lejuez ta mustra.

Imaginabo un persona cu edad di pensioen cu ya a traha duro pa gran parti di su bida pa por pone pan riba mesa, pero cu kizas lo kier keda traha maske ta part time.

Of un trahado cu lo kier sigui un estudio p’asina por crece y bay dilanti y lo mester haya tempo extra pa por logra esaki. Na e momento aki, nos leynan no ta duna e oportunidadnan aki, haciendo e mas dificil pa p. e. haya prestamo na banco of te hasta un minimo na pensioen pa por hiba un bida digno y trankil. Na Hulanda conoce e asina yama ‘deeltijdwerken’, cu ta duna esnan cu scoge pa esaki e espacio pa por cumpli cu nan soñonan, of pa duna mas tempo na famia, dunando ambos e trahado y e dunado di trabou e libertad di escogencia, Lejuez ta remarca.

Mi meta ta pa yuda desaroya Aruba su potencial economico, teniendo e hende central. Cambiando y modernisando procesonan y leynan cu n’e momento aki ta anticua y inefeciente, y creando un infrastructura cu ta brinda un y tur, sin distincion, e oportunidad pa por haci nan soñonan realidad.

Pesey, ami Daphne Lejuez, hunto cu e team di MEP, kier traha pa un economia productivo cu ta den balans cu e bienestar general di nos tur. Cu bo confiansa y cu mi conocemento y experiencia di mas di 20 aña den mundo di comercio y tecnologia, mi lo contribui na logra esaki, promoviendo inovacion, educacion y un maneho profesional y obhetivo.

Hunto nos por logra na yega n’e solucion digno y sostenibel pa e futuro economico di nos pais, Lejuez ta conclui.