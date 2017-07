Darwin Gregg ta pidi pas y pordon pa laga su ferry nabegá!

WILLEMSTAD – Despues di a sufri y keda keto pa 5 aña, e empresario ‘Crioyo’ Darwin Gregg su cana a yena y el a manda un mensahe di auxilio caminda e ta pidi Pas y Pordon pa por fabor laga su ferry nabegá trankil sin tin cu enfrentá un calvario di traba y trampa cada bes cu e ferry tin cu haci un trip.

Ultimamente el a manda hasta carta pa Promé Minister y su Gabinete pa pidi nan intervension pa ámbtenaar y hendenan di otro servicio di Gobierno stòp di makisté cu nan actuacion.

Loke a pone su cana yena ta cu awor tin grupo di macamba ta bin Corsou pa pidi Gobierno sèn pa inverti den servicio di un ferry caminda e ta ofreciendo e servicio aki caba pa 5 aña sin cu nunca el a pidi Gobierno inverti ni un sèn den dje.

E no tin miedo di bisa cu Gobierno su ámbtenaarnan a y ta bòycòt e proyecto djis pasobra e ta yiu di tera.

Pero mientras tanto cu nan actitud negativo nan a stroba hobennan siña ofishi di nabegante y a stroba trahadornan di haña un pan husto.

El a haci un inversion 100% sin pidi ni subsidio ni sèn di Gobierno, pero como pago el a haña bòycòt contra dje.

E tin derecho pa exigi di Gobierno pa atendé su proyecto pa por drenta awa di Venezuela, pasobra e tin tur pèrmit pa biaha pa tur destinacion den Caribe.

E ta exigi pa ámbtenaarnan di Gobierno stòp di yama autoridadnan di haf na Venezuela bisa nan pa wak e ferry di Darwin Gregg.

E ta exigi pa Guardacosta stòp cu e ‘harassment’ cu cada bes su ferry ta pasa’den ora nan a nabegá.

Y banda di esaki, e ta tene Gobierno responsabel p’e pèrdidanan cuantioso cu Ferry Crioyo Blue Curacao tin pa motibo di su ámbtenaarnan.

“Pas y Pordon”, el a exclamá ante tanto traba y calvario.

E lista di reclamonan cu e tin ta suficiente pa yena un pagina di corant. P.e. con por ta posibel cu Kadaster a tuma 1 aña y 2 luna promé nan a inscribi e barco.

Dicon Maritiem Authority Curacao den promé instante a nenga di inspecciona e barco Crioyo Blue y despues di 1 aña y 6 luna si ta inspecciona y manda recibo halto cu no a palabrá adelanta.

Tende esaki: “Ki interes autoridad maritimo tin di instrui mi pa cumpra tur producto na CATIS sino no ta honra e pèrmit”!

Hendenan di Autoridad Maritimo mes ta yama Venezuela y bisa nan no laga Ferry Crioyo drenta awa di Venezuela y nan a pone riba Facebook cu Cioyo Blue su papelnan no ta na òrdo.

Ora finalmente nan a duna pèrmit, tòg cada biaha cu sali ta yama Guardacosta bisa nan para e ferry pa contròl.

Siendo un empresa comercial nan no ta haña pèrmit pa tuma pasahero na Caracasbaai y reduci e tempo di biahe pa Bonaire, pero mester sali for di Piscadera pasa haf pa pasaheronan mustra nan documentacion cu nan mester regla for di e dia anterior y siendo cu Caracasbaai tambe ta un haf oficial.

Pa mala fe di funcionarionan di Aduana e ferry a sali diferente biaha cu retraso y Havenmeester ta prohibi su ferry para e banda di Otrobanda cu ta mas práctico pa Imigracion y e pasaheronan.

E hostigamento ta bay asina leu cu hende di Imigracion ta bisa e pasaheronan cu Crioyo Blue no ta bay dura largo.

Pa coroná obra Gobièrnonan di Corsou, Aruba y Hulanda ta di acuerdo cu mester tin conexion di ferry entre e islanan, pero ta haci comosifuera Corsou no tin un ferry oficial.

Anto e cherry riba e bolo mes tabata dia 2 di jüli aña pasá ora Havenmeester a nenga e ferry di drenta Annabaai bao di pretexto cu Cas di Cultura no kier pa habri brùg!!!

Algo cu e Hefe di Cas di Cultura a desmenti categoricamente.

Por lo tanto Darwin Gregg mester pensa cu tin un bòycòt structural contra Crioyo Blue BV manera a pasa caminda hefe di Autoridad Maritimo ta duna pèrmit pa nabegá y un trahador cu yama Allee ta bay Guardacosta bisa pa para e ferry riba laman.

Y finalmente Darwin Gregg kier sa si t’asina aki nos ta tata nos mes inversionistanan cu ta risca inverti placa y duna hende local trabou.

Mester haci un encuesta cua persona of instancia ta cómplice den e práctica aki.