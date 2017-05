Debi cu Aruba Airlines no a cumpli cu su pago: Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider a stop servicio pa tur avion di Aruba Airlines

Ayera ora cu un avion di Aruba Airlines a sali for di Miami pa Aruba, riba di Haiti a haya informacion cu nan no por pasa den e espacio aereo cu ta wordo maneha pa Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider, mihor conoci como Centro di Control di Mahuma.

E hecho aki a lanta masha pregunta, ta kico por a pasa awor? Pasobra no ta prome biaha, cu tin un paro pa avionnan di Aruba Airlines haci uso di espacio aereo controla pa Mahuma, awe yama pa Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider.

Asina cu nos di AWEMainta a haya e informacion aki, a tuma contacto cu Hubert A. Zievinger, Accountable Manager di Aruba Airlines, kende no kier a duna mucho declaracion y a limita su mes na bisa:”Tur cos ta regla caba. E avion lo no tin problema pa baha” Insistiendo pa sa kico por a pasa, e Accountable Manager a bisa cu esaki ta un problema interno y como tal e no por bisa nada mas.

Despues di esey, nos a haya copia di un carta cu DCANSP a manda pa Aruba Airlines, unda e compania di aviacion ta ser notifica cu efectivo ayera (8 di mei), e 4 avionnan di Aruba Airlines a keda suspendi di haya servicio di DCANSP, debi na no cumplimento cu nan pago. Asina cu gerencia di Aruba Airlines a duna garantia cu e pago a ser haci, e avion for di Miami por a drenta espacio aereo di Corsou, pa baha sano y salvo na Aruba, cu algun minuut di retraso.

No ta conoci si na Aruba, autoridad di aviacion civil a dicidi pa ground un of mas avion di Aruba Airlines, manera e rumor tabata core.

Hecho si ta, cu ing. Edwin Kelly, Director di Aviacion Civil a manda un carta dia 24 di maart ultimo pa Hubert A. Zievinger, unda DCA ta hala atencion di sr. Heraelio Anzola, como Post holder Manager di Crew Training a demostra di no tin e habilidad pa performa efectivamente den e funcion pa cual e ta na Aruba Airlines.

Y como tal a revoca su licencia pa sigui traha den dicho funcion y DCA a recomenda Aruba Airlines pa busca un otro persona den 15 dia.