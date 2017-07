Debidamente Fundacion Lotto pa Deporte a yuda Pony League cu 15 mil florin

Recientemente Pony League a pone cu nan no a ricibi e ayudo financiero for di Gobierno y pa cu esaki Fundacion Lotto pa Deporte a indica cu e fundacion a ricibi e ayudonan necesario.

FDL ta haya cu deporte mester ta un union, unda cu deporte no ta distingui den rasa, sexo, religion y politica. Pesey a dicidi pa desenmascara Benjamin Francees, kende ta conoci como un manipulador y sigur un mentiroso.

Fundacion Lotto pa Deporte t’ey bou encargo di Minister di Deporte pa yuda tur hende, principalmente e atletanan hoben.

Presidente di Fundacion Lotto pa Deporte, Di Stefano Wernet a splica cu tin reglanan y mester traha cu nan, pero tambe con pa yega na remarca pa haya un subsidio.

Recientemente e directiva di FLD a keda acerca pa Pony League y diferente combersacion a tuma lugar. Bou guia di Benjamin Francees a organisa un torneo internacional di baseball y diferente pais a keda invita pa hunga aki na Aruba.

“El a invita e paisnan sin a consulta cu Minister y sin consulta cu Comision di Subsidio, COA, ASU of Lotto”, Di Stefano Wernet a enfatisa.

A pone un budget di 112 mil florin, di cual el a haci diferente compromiso y den un consulta cu Minister y directiva di Lotto, a tuma e decision cu FLD lo yuda nan.

E yudansa duna na Pony League tabata specialmente p’e muchanan y Aruba, pero di un manera of otro cos no a bay manera mester ta.

T’asina cu no por traha di un manera iresponsabel unda cu ta pone Aruba su nomber na riesgo internacionalmente na momento di haci un proyecto y no tin e placa.

Basa riba esaki FDL a duna nan sosten, pero tabatin cosnan cu no tabata manera mester ta. Pony League tin debe bieu habri cu e Fundacion Facilidad Deportivo y un di e exigencianan di Presidente di FLD ta cu e debe mester ta paga.

Den pasado nan a haya nan mes cu e pagamento di e debenan ey a haci uzo di un cheque cu no tabatin fondo. Esey ta algo sumamente fastioso y mester tene cuenta cu esaki tin aspectonan penal, Di Stefano Wernet a expresa.

Aña pasa Pony League un biaha mas tabatin un torneo y atrobe a keda debenan habri, di cual un di e debenan ta den man di abogado. Esaki ta mustra cu financieramente nan no ta bezig na un forma responsabel.

FLD no a laga e muchanan cay y a percura pa pone 15 mil florin. FDL a paga directamente e hotel di Punto de Oro pe estadia di e hobennan y Di Stefano Wernet a expresa cu FDL tin tur e pruebanan aki.

“No tabatin e cen completo y si no a paga e apartamentonan, nos muchanan internacional lo mester a keda riba caya. Esaki lo mustra hopi malo pa Aruba”.

FDL a pone placa disponibel pa huurmento di Joe Laveist y e cobransa aki Fundacion Lotto pa Deporte lo paga tambe cual ta un suma di casi 3.500 florin.

FLD a hinca placa den algo cu no tabata cana segun e reglanan, pero a haci un excepcion grandi. Tur esaki a keda haci cu algun exigencia y un di nan ta pa nan paga tur e debenan bieu, soluciona e problemanan cu debenan bieu y FDL kier union den e mundo di baseball, pasobra aki no ta manera Dubai unda cu ta bin cu algo priva of personal y cana busca placa for di Gobierno of Lotto.

Esnan cu kier haci algo priva, pa nan mes hinca nan mesun placa of bay sector priva y busca e placa. “Nos a keda hopi decepciona. Nos a yuda, pero nos a keda ataca na un manera no nechi”, Di Stefano Wernet a mustra riba FDL su malcontento.

Un otro persona cu ta decepciona cu e situacion ta Ruth Melford, kende a expresa su gratitud na FDL y Minister Schwengle pa yuda e muchanan ora cu Pony League tabata den un crisis.

FDL ta haya cu ta inhusto cu ta ataca nan, pero Minister Schwengle tambe. FDL t’ey pa yuda, pero cosnan mester cana segun e reglanan y pe motibo aki tin Comision di Subsidio cu t’e vehiculo di Gobierno.