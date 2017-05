Decision pa elimina klem a keda anuncia dor di Prome Minister na comercio di Caya Grandi: Ta un ley cu ya caba Directie Wetgeving a traha riba dje

Un grupo di comerciante di Caya Grandi, compaña pa algun politico, a drenta cu hopi desorden den Parlamento pa exigi pa kita klem y tambe pa habri caya bek.

Prome Minister, Mike Eman a atende cu nan riba e situacion y a anuncia na nan cu ta bay kita klem entrante dos di mei.

Un decision cu a wordo anuncia ayera, pero cu ya caba tabata tuma.

Minister President Eman a bisa cu for di momento cu e carteranan a cambia tempo cu Minister Oduber a bandona Gobierno, a cuminsa traha riba e tema di kitamento di klem y otro cambionan mas pa loke ta AruParking.

“Mi a aserca Minister Mike de Meza, kende a tuma e cartera over, pa wak kico por cambia den e maneho di AruParking pa loke ta pagamento pa parkeer.

Esaki sigur pa kita e argumento ey for di riba mesa cu esaki ta causante di e benta abou den caya.

Despues mester enfoca riba otro puntonan pa loke ta caya grandi.”

Eman a bay un rato bek den tempo pa recorda tur hende cu a bin cu parkeermeters despues di un inventarisacion di e propio comercio di Caya Grandi. Nan a bisa masha cla cu e problema di benta abou ta cu nan clientenan no ta haya lugar pa para auto.

Esaki pasobra esnan cu ta traha ta para nan auto for di tempran strobando e cliente yega Caya Grandi.

“Gobierno – e tempo ey Minister Otmar Oduber – a bin e ora cu e sistema di parkeermeters”, Eman a bisa.

Despues cu e maneho aki a wordo introduci tabata mustra cu e no ta funciona of por ta a bin e sentimento cu e lo ta contra-productivo y no tabatin e resultado cu a spera di dje y esey tabata motibo cu hopi bes Premier Eman a aserca ex Minister Oduber pa flexibilisa e sistema.

“Pa cierto dia el a coopera y pa cierto ora, pero no tabatin mucho boluntad pa haci mas cu esey. A haci gastonan di inversion y tambe mester a tene cuenta cu e personal cu ta traha na AruParking.”

Mike Eman a bisa cu por pensa riba otro formanan pa AruParking haya entrada y kita tog e aspecto negativo di e klem.

“P’e motibo aki, ya algun luna pasa a dicidi cu ta kita e klem. A pidi Directie Wetgeving pa traha un cambio den e ley unda enbes di pone klem ta manda un boet na cas di e persona cu a para mas largo cu e ta permiti. Wetgeving ta trahando riba dje.”

Durante e manifestacion den Parlamento, Prome Minister Eman bisa cu ta kita e klem indicando asina cu tin oido pa preocupacion di comercio.