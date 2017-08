Den caso Avior, entrada hudicial na Corsou a produci y a keda confisca – Un miyon florin cash, 4 auto y algun propiedad na razon di 10 miyon florin

Aparentemente e Chinees aki tambe tin varios propiedad na Aruba tambe

Manera nos a publica ayera, den cuadro di un investigacion grandi cu a haya nomber di “Avoir”, pa cual tabatin varios entrada hudicial na diferente cas, minimarkets y otro edificionan, tur esaki haci pa Recherche Samenwerkingsteam (RST), den cooperacion di Defensa di Reino, Cuerpo Policial di Corsou, Afpakteam, KMAR y cu sosten di Cuerpo Policial di Aruba. Na Corsou nan tabatin 6 entrada hudicial.

Na mes momento na Rotterdam, Husticia Hulandes a coopera pa haci tambe 2 entrada hudicial, esta na un cas y na un mini-market.

E entradanan hudicial a tuma lugar den presencia di Huez Comisario yun Fiscal di Ministerio Publico.

A dicidi di detene un sospechoso, un Chinees di inicialnan, W.S.C. mihor conoci como Maikel. E ta ser sospecha di labamento di placa y practica di banco, esta e t’e autor di fia Chineesnan cu ta yega Corsou sin nada, ta habri un mini-market pa nan, kendenan mester pagu’e e suma presta mas comision.

Manera a ser bisa den mundo hudicial na Corsou, cu Maikel ta hibando mesun practica na Aruba tambe, pero na Aruba, Husticia no a haci ningun entrada hudicial (ainda), pero e modus operandi aki ta bon conoci na Aruba, si mira cuanto mini-market, supermarket y hardware store ta habri, cu bo ta bisa, ta for di unda e Chineesnan aki ta haya nan placa.

Durante listramento di cas y demas propiedadnan, a confisca tambe un cantidad di documento for di administracion y tambe esnan digital pa cu e investigacion.

Na mes momento a keda confisca un suma di como o1 miyon florin na cash, un cantidad di auto, e.o. un Porsche Cayenne, Toyota Corolla, RAV4, Jeep Cherokee, pero tambe un cantidad di propiedad cu tin un balor di como 10 miyon florin.

Mas detencion y mas entrada hudicial no ta ser exclui, segun Fiscal di Ministerio Publico.

CUESTIONA MINISTERIO PUBLICO

Na Corsou comunidad kier sa…..: Ki ora ta interesante pa OM drenta den accion y actua?

Segun informacion recibi, ta basta reaccion nos coresponsabel a haña riba e entrevista cu Richeron Balentin di Radio Direct a tene ayera mainta cu e vocero di Ministerio Publico, Norman Serphos, dicon nan no ta actua ora cu practicamente tur dia tin denuncia contra Chinesnan cu ta faya cu regla cu ta conta pa productonan di alimento.

E liña di comentario cu a bin dilanti tabata cu no ta pa castigá e Chinesnan tin cu controlá di productonan a vence sino pa preveni cu nan ta sigi cu e práctica aki y pa no cay den ripiticion.

De facto no ta Chines so, pero supermercadonan local tambe sa faya.

Den e casonan ey ta sera e lugar un rato y ora aplicá e coreccion necesario, nan ta habri bèk.

E contesta cu periodista a haña serca e vocero di Ministerio Publico tabata basta sarcastico y nada na agrado di e vocero, kende a sugeri e locutor pe bay puntra Ministerio di Salubridad y no puntra OM.

Curioso con bin biaha dos topico cu no tin absolutamente di haber cu otro, pero cu tin tokenan comun ta haña un rato completamente diferente.

Aparentemente tin instancianan cu ta lubida cu no t’awor sino ta basta tempo Shon Cornelis y su team a bin ta investiga y constata cu ta viola tur e reglanan aki.

Pero aparentemente e casonan aki no ta interesante pa Ministerio Publico apesar di ta fuente di constante amonestacion cu ta cuadra perfectamente den e cashi di ‘….aanhoudende berichten……’

y manera e casonan aki ambtshalve no tin juice pa saca afo.

Un lector particular a insisti pa expresá su desacuerdo cu e rato diferente aki y a mustra cu dia a cuminsa investiga Presidente di nos Banco Central, Ministerio Publico a pone preto riba blanco cu ta riba ‘…..aanhoudende berichten in de media over financiele malversaties…..’ nan a dicidi di bay haci investigacion.

Cu otro palabra, ora ta trata di hende particular ta interesante pa Ministerio Publico, pero ora ta trata di asuntonan di interes general manera salud di pueblo y violacion di regla di supermercado y restaurant y tumamento di hendenan ilegal den servicio OM no ta interesa?

Y aki nos ta yega n’e punto cu publico a hala nos atencion argumentando cu Ministerio Publico t’e defensor di pueblo.

Ta cue pueblo e ta defende ora e ta jaag riba Emsley Tromp pa un supuesto fraude fiscal den esfera personal y aya banda pueblo ta keda venená y OM no ta ni interesa pa tuma nota dje tantisimo “…..berichten in de media…..?”

Un ultimo punto: E vocero a alegá cu ta solamente ora GMN haci denuncia OM por haci algo, mesun cos cu ora di belasting t’e instancianan di impuesto mester actua y no OM.

Pues cu OM no tin nada di haci den e casonan di violacion di ley di impuesto cu no ta ora haci denuncia.

Den caso di Emsley Tromp ta ki ora Inspeccion di Impuesto a entrega un asina yamá denuncia, pero ta riba e asina yamá “…..aanhoudende berichten over financiele malversaties in de media….” nan a conclui cu Tromp ta laba placa, ta tuma steekpenning y ta comete ambtelijke koruptie den privesfeer?

Na Corsou nan a apreciá e comentarionan cu a drenta y lo sigi riba e asunto aki, pasobra e ta hole colonialismo moderno, pero tambe nos a nota cu e cachónan cu tabata blaf contra colonialismo awor ta manera pilchi pa drumi nan a haña.