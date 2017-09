Den cuadro di celebracion di Dia Internacional di Turismo; Ronella Tjin Asjoe-Croes di Aruba Tourism Authority ta señala: “Comunidad local ta un di e ingredientenan clave pa cu exito di nos turismo”

Tur aña, Dia Internacional di Turismo ta wordo celebra mundialmente dia 27 di september. E celebracion aki ta globalmente na unda e enfoke ta basa riba e habilidad pa educa, empodera y produci cambionan den comunidad y conserva turismo como algo cultural y di balor economico.

E aña aki e organisacion internacional ‘United Nations World Tourism Organization’ (UNWTO) ta enfoca riba e tema ‘Sustainable Tourism – a Tool for Development’.

Esaki ta den linea cu 2017 cu t’e aña cu ta enfoca riba ‘Sustainable Tourism for Development’.

Dia di Turismo Internacional ta wordo celebra for di dia 27 di september 1980, e dia cu e Statuten di e organisacion UNWTO a wordo reconoce y ratifica. Paz & Dialogo, Energia, Accesibilidad, Herencia Global, y Awa & Turismo tawata algun di e topiconan cu a wordo treci dilanti durante e ultimo 37 edicion previo di World Tourism Day.

E Secretary-General di UNWTO, sr. Taleb Rifai, kende a bishita Aruba aña pasa, ta elabora referente Dia Internacional di Turismo bisando lo siguiente: “Aña pasa (2016) 1.234 miyon biahero a cruza fronteranan internacional den un solo aña.

Pa aña 2030, e 1.2 biyon aki lo bira 1.8 biyon biahero. E pregunta ta, con nos por activa e forza poderoso di e transformacion global, e 1.8 biyon oportunidad, pa contribui na haci e mundo aki un mihor luga y pa avanza desaroyo sostenibel den tur su tres pilarnan (e aspecto economico, e aspecto social y e aspecto di medio ambiente)”.

Ademas sr. Rifai ta laga sa cu: “Corda cu unda sea cu bo ta biaha, ki ora cu ta, semper respeta naturalesa, respeta cultura y respeta e huesped”.

Manera tur aña, A.T.A. ta conmemora e ocasion aki cu un conferencia unda ta elabora riba diferente topico di importancia pa cu nos turismo.

Minister di Turismo sr. Mike de Meza lo habri e conferencia sigui pa sra. Ronella Tjin Asjoe-Croes, kende lo duna un presentacion ‘A.T.A.’s Strategic Direction for 2018: The Big Picture”. E conferencia e aña aki ta conta cu un variedad di orador manera sr. Olivier Henry-Biabaud, CEO di Tourism Competitive Intelligence, kende lo elabora riba e topico: ‘Mapping Aruba’s Competitiveness on the Global Scene: what data tells us’.

Sra. Sanju Luidens CMO di A.T.A. lo introduci e topico ‘Evolution of the North America Creative Campaign’.

Sigui pa, sr. Gregg Wasiak y sr. John Speers di e compania The Concept Farm, kendenan lo elabora riba e topico ‘Autentic Aruba, a first look at the strategic & Creative Evolution’.

Aki ta basicamente lansa e campaña promocional pa cu Norte America/Global pa 2018.

Den cuadro di e tema di e aña aki, sra. Ronella Tjin Asjoe-Croes ta nota e importancia di participacion di nos comunidad pa cu un desaroyo turistico sostenibel; “E dependencia di Aruba riba turismo ta haci e necesidad pa enfoca riba un desaroyo duradero y riba nos comunidad uno di importancia critico.

Segun cifranan di World Travel & Tourism Counsel na 2016, Aruba su turismo total ta contribui cu 88.1% na GDP y ta representa 89.3% di empleo.

Cada un den comunidad tin cu carga nan responsabilidad p’asina nos desaroya nos turismo na un manera sostenibel y p’asina nos salvaguardia nos pilar economico!

Aki A.T.A. ta reconoce e balor di e forsa di mas cu un entidad trahando duro den ekipo pa logra esaki. Mester subraya si cu mester sigui conta cu e granito di cada hende p’asina nos por sigura cu Aruba lo cana e caminda desea pa cu nos desaroyo turistico”.