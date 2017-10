Den mundo di domino Team Snor a tuma

Shon nan ora Team Snor bisa cu nan ta bay drenta den laboratorio pa hasi “research”, kere nan! Den un encuentro hopi spera, e team cu uniform mas original na Aruba, esta Team Snor, cu ta bou liderasgo di “Snor” Perez, a hasi un tremendo y sorpresivo come back contra e temibel ekipo di Sero Blanco Boys!

Den nan prome encuentro, Team Sero Blanco a duna un “lesje” den domino n’e team di Snor, y a pone nan sali na careda di e conocido Kudawecha Square Garden, esta 99 Bar & Restaurant. Sinembargo, den nan wega di revancha, e “never give up” team di Snor a hasi un come back estilo, con por bisa, un come back estilo “we come from behind”!

Pero prome nos sigui elabora ariba e bataya di domino aki, laga nos update nos fanaticonan ariba e ultimo sucesonan den e area “salvahe” di Sabana Liber, Kudawecha, Calbas te cu Moko.

Den un tremendo “debate” teni n’e centro intelectual “de Rots”, entre e ya famoso “Dr. Phil” y un “Dama Emancipa”, a bin sali na cla cu tin un relacion indudable entre e cantidad cu un persona ta “bati su klep” y su cantidad di inteligencia, of manera nan ta yame na “De Rots”, un hende su “AY-KIU”.

Un otro punto di estudio cu sin duda Discovery Channel, of “Disco-Berry” manera nan ta yame den e area salvahe aki, lo bay presta hopi atencion na dje t’e echo cu aparentemente tin un “virus di dal abou” ta afectando varios baluarte di domino ey banda.

Ya ta varios hungado di domino a haya nan mes ta dal abou kibra “parts” na un manera sumamente misterioso.

E cos aki ta asina serio cu ya na Wall Street e prijs pa “share” den fabrica di vloer “anti-slip” a bay sky-high.

Shonan tene cuenta cu leynan di gravedad no ta funciona mescos den e area aki compara cu otro partinan di nos isla.

En todo caso, pa nos ta bek na nos tema, ya na half time por a ripara cu Snor a bin bon prepara, ya cu nan ta clausura prome tempo cu score di 12 – 7.

Den di dos tempo, despues cu por a saborea e delicioso snacknan cortesia di 99 Bar & Restaurant, y tambe lombra wowo cu e increibel chicas Polar, e bataya a sigi y Team Snor facilmente ta logra bay cu e victoria cu score di 21 – 14.

Un derota sigur p’e conosido Team Sero Blanco Boys!

Shonnan, Team Snor no lo lag’e te aki nan!

Ya caba nan ta blof cu ta nan t’e “duro” nan y segun tin entendi ya nan a pone nan mira ariba e trabuconan di Team Caba Co’, pa bira nan siguiente victima.

Keda pendiente shonnan, pasobra temporada di fin di aña Kudawecha Square Garden si no conose winter!