Den oranan lat di anochi, Pareha ta topa un mucha chikito na Pampers, cant’i caminda na Monserat

Diamars algo pasa di 10’or di anochi, un pareha pasando dilanti di Hey Supermarket na Monserat ta nota un baby na pampers, cu su bais di tres wiel.

Esaki mesora a hala atencion di e pareha, mientras un cacho tabata compaña e mucha y no a hala for di su banda niun rato.

Mesora e pareha cu no conoce e mucha a dicidi di wanta e mucha p’e no subi caminda y a yama Polis.

Na yegada Polis enberdad ta topa cu e mucha cu su bais y e cacho cu tabata compaña e mucha. E pareha a splica Polis con nan a bin topa e mucha y mirando cu n’e momento ey niun hende no tabata sa kende e mucha chikito aki ta, Polis a opta di bay cu e criatura aki Warda di Polis na Shaba p’asina saca afo ta ken por ta su mayornan.

Hopi liher Polis a logra haya contacto cu e mayornan y nan a keda di bin busca nan yiu na Warda di Polis.

E criatura ta naci na december 2015, pues no tabatin ni dos aña ainda. Danki n’e pareha cu a bati alarma y e cacho cu a compaña e mucha, e criatura por a regresa su cas sano y salvo.

Den e caso aki no por huzga niun persona pasobra muchanan chikito ta actua hopi liher y pa un descuido nan ta sali bay pafo y por subi caminda. Pesey e mayornan no por tin suficiente wowo pa mira pa muchanan chikito, pesey semper ta bon pa mantene portanan di cas y di cura bon sera, cu nan no por habri’e y asina evita e chens pa por pasa algo mas peor.

Den e caso aki na Monserat, pa un of otro motibo e mucha lo a sali for di cas. No ta conoci cuanto rato e criatura tabata riba caya, tampoco si e mucha tabata cu su mayornan of cu un otro persona na momento cu el a “huy” for di cas.

E cacho preto cu blanco a keda henter ora banda di e mucha, lo ta pa cuid’e, pa niun cacho of otro bestia por haci’e un daño.

Un cos ta sigur cu e criatura aki su Angel Guardian tabata cune y loke ta mas importante den e caso aki ta cu e tabatin un final feliz.