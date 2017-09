Den prome oranan di ayera mainta, e ultimo Arubiano rehen na Venezuela a bolbe ayera mainta

E ultimo Arubiano, kende tabata rehen na Venezuela hunto cu algun otro Arubiano, kendenan a bay cumpra gasoline barata pa contrabandia pa Aruba, a keda libera ayera mainta y por a bolbe Aruba.

Manera nos fuente a duna di conoce cu e tene e Arubiano aki como ultimo, ora cu e Militarnan di

Republica Bolivariana tabatin sigur y e garantia cu e placa pidi a ser paga.

E caso aki ta masha comenta y ta di spera cu awor si e botonan di Aruba no ta bay Venezuela mas pa cumpra gasoline pa re-bende na Aruba.

E situacion tabata uno tenso, y manera a ser bisa, e biaha aki nan a sali di bon, esta nan a keda sano y salvo.

Gobierno no a haci nada den e caso aki, pasobra manera a ser bisa, a adverti e doñonan di boto na Aruba, pa no sigui cu e practica aki, pero ningun di nan a duna oido. Hulanda, via di su Minister di Relacion Exterior tambe a conseha pa ningun Hulandes biaha pa Venezuela, si e no ta necesario.