Den reunion di dia 16 di september 2011: AVP a bay di acuerdo cu Hulanda cu tur inmigrante mester domina e idioma Hulandes pa por obtene paspoort di Reino

Segun Partido MEP

Durante e ultimo simannan di bishita di cas pa cas, candidato y campañadornan di MEP ta haya tende di esnan cu no a nace aki y en especial e latinonan cu nan ta hopi disgusta ya cu segun nan ta MEP supuestamente lo a pone como condicion cu e inmigrantenan bibando na Aruba mester por domina y pasa examen den e idioma Hulandes na momento cu nan kier bin na remarke pa obtene e nacionalidad Hulandes.

Promesa falso

Sin duda cu e informacion aki a sali for di seno di AVP y cual informacion ta uno falso y mentiroso. Si bay un rato den historia, un y tur por corda ainda con durante campaña di eleccion 2009, partido AVP a priminti paspoort na tur ciudadano cu a bin pa yuda aporta na e economia di Aruba y particularmente e Latinonan.

Sinembargo, asina AVP a drenta Gobierno na final di 2009 nan a dal tur e Latino y otro inmigrantenan un puñal den lomba dor di bay di acuerdo pa exigi dominio di e idioma Hulandes pa por logra haya paspoort di Reino.

Buelta sorpresivo

Hecho ta cu durante gobernacion di MEP di 2001 pa 2009, e idioma cu e inmigrantenan mester domina pa por haya paspoort di Reino Hulandes tabata Hulandes y/of Fries pa Hulanda, Papiamento pa Aruba, Boneiro y Corsou (ABC) y Ingles p’e Islanan Riba.

Na 2003, Ministro di Husticia Hulandes Hirsch Ballin a propone cu esnan cu kier obtene e nacionalidad Hulandes mester domina e idioma Hulandes tambe banda di Papiamento, pero e ex-Minister di Husticia di MEP, Rudy Croes a insisti cu na Aruba ta solamente dominio di e idioma Papiamento ta valido.

Y e insistencia di e Minister aki a keda te cu october 2009, ora cu el a baha como Minister. Sinembargo, na momento cu AVP a drenta gobernacion na final di 2009, henter e panorama a haya un buelta sorpresivo pa loke ta e asunto di paspoort di Reino Hulandes.

Decision di Conseho di Ministro di Reino

Pa comproba cu ta AVP a sucumbi pa presion di Hulanda y a bay di acuerdo cu e inmigrantenan mester domina Hulandes pa obtene pasapoort, partido MEP ta trece padilanti un comunicado di prensa di Gobierno Hulandes di dia 16 di september 2011 titula “Rijksministerraad akkoord met aanscherping eisen voor Nederlandse nationaliteit”, den cual ta para e. o. “Het spreken van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om in Nederland mee te kunnen doen. De naturalisatieprocedure voorziet in een taaltoets voor optanten (die het recht hebben het Nederlanderschap door optie te verkrijgen)”.

Hecho ta cu e decision aki a ser tuma den Conseho di Ministro di Reino, caminda e Minister Plenipotenciario di Aruba, sr. Abath di AVP tambe a forma parti di e conseho aki.

Derecho riba paspoort

Ta p’esey partido MEP ta haya hopi condenabel e noticia falso y mentiroso cu politiconan di AVP ta plamando bao di ciudadanonan Latino. Partido MEP ta di conviccion cu no por trata nos ciudadanonan en general, pero muy en particular nos ciudadanonan di descendencia Latino dje forma aki. Derecho di un ciudadano pa paspoort ta representa añanan acumulativo di dedicacion y trabao impecable y di un comportacion ehemplar cu ta haci e ciudadano uno digno pa carga e nacionalidad Hulandes. E derecho aki a ser haci imposibel dor di AVP, dor di exigi Hulandes como idioma di examen pa logra ciudadania di Reino Hulandes.

Y pa tapa nan fracaso, awor manera gran cobarde nan ta tira tur culpa riba partido MEP.

Aki ta valido e dicho pa partido AVP: “Scucha mi palabranan bunita, pero no wak mi hechonan mahos”.