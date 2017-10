Den un Renaissance Convention Center completamente yen – E fiesta Flight 2 Bangkok ta postula pa ta e fiesta di aña

Diasabra 7 di oktober, a tuma lugar e fiesta tan spera pa hopi, Flight 2 Bangkok.

Un concepto di fiesta hopi conoci y gusta na Hulanda y Corsou, a hasi un gran entrada na Aruba.

E bunita anochi aki a keda amenisa p’e bandanan Cache Royale for di Hulanda, Gentz for di Corsou, cu a duna un presentacion estilo marathon.

Naturalmente e banda #1 di Aruba Buleria no por a keda afo, y un di e DJ nan mas reconoci di nos isla, Dj Vibes tambe a forma parti di e constelacion di ambiente.

Como invitado sorpresa tabatin Lord Cachete cu a sa di duna e toke carnavalesco y special n’e anochi unico aki.

Esnan cu a atende e fiesta ya caba a cuminsa nomina Flight 2 Bangkok como e fiesta di aña, y ta pidiendo un ripiticion di dje prome cu 2017 yega su final.

Pabien n’e organisadornan pa cu e logro di trese un gran publico hunto pa dsifruta di un anochi yena cu ambiente y fantasia.

