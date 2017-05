Departamento di Asunto Social ta informa tocante su servicionan Pariba di Brug

Departamento di Asunto Social (DAS) kier informa e comunidad di Aruba, specialmente tur esnan cu ta biba pariba di brug, di tur e servicionan cu su oficina na San Nicolas ta brinda. E oficina di DAS na San Nicolas ta hubika den e ex-edificio di Centro Medico.

E servicionan di DAS na su oficina situa na San Nicolas ta pa clientenan existente of nobo sea pa Bijstand, Guia Social, Bida & Famia y/of Abogado Liber. Tur cliente cu ta biba Pariba di brug lo mester acudi na e oficina na San Nicolaas.

Servicio di bijstand

Tur cliente existente of cliente nobo cu mester di cualkier servicio y/of ayudo pa loke ta trata tur cos cu tin di haber cu bijstand, cuminsando for di informacion/pregunta, aplicacion, cita y/of entrega di rekisito.

Tur persona cu ta biba pariba di brug por haci esaki libremente na DAS su oficina situa na San Nicolas.

Servicio di Guia Social

Cliente existente of cliente nobo cu ta desea ayudo pa problemanan psico-social, relacional y problemanan cu ta encera educacion pa cu mucha/hoben, por ricibi guia di un trahador social of un trahador pa hubentud na DAS su oficina situa na San Nicolas.

Pa pregunta of informacion riba e tereno social cu ta encera sea un mucha/hoben, adulto of anciano, por tuma contacto libremente cu e seccion na telefoon 528-1140 of 528-1130.

Servicio di Bida & Famia

Na DAS su oficina situa na San Nicolas tin un psicologo presente pa esnan di pariba di brug cu mester di un guia psicologico.

Pa mas informacion encuanto esaki por tuma contacto libremente cu e seccion Bida & Famia na telefoon 528-1150.

Servicio Abogado Liber

Pa tur cliente existente of nobo cu mester di ayudo huridico for di un abogado liber por acudi na DAS su oficina situa na San Nicolas. Pero tuma bon nota cu e servicio aki ta bay solamente a base di cita.

Pa mas informacion tocante esaki por yama libremente na telefoon 528-1179 of 528-1128.

Number di telefoon central di nos oficina na San Nicolas:

OPC San Nicolas: Edificio di ex Centro Medico, Bernhardstraat 75, Tel: 528-1130, Fax: 584-1639.

DAS ta sumamente contento cu su servicio pa su clientenan di pariba di brug y alabes ta pidi pa tuma bon nota di e informacion aki.