Departamento di Asuntonan Economico lo cuminsa eherce control na waf – Benta di productonan sea di Venezuela of Colombia cu ta drenta via barconan mester cumpli cu tur rekisito

No solamente e fenomeno di importacion di gasolin ilegal di Venezuela tin pleno atencion di Ministernan Richard Arends y Angel Bermudez, pero tambe e negoshi di benta di productonan sea di Colombia of Venezuela cu pa medio di barconan ta drenta Aruba cu no ta cumpli cu e exigencianan di establecimento di negoshi.

“Tur esnan cu ta haci e negoshi aki na Aruba mester tin un permiso di establecimento,” Minister Richard Arends a bisa.

El a indica cu nan ta hayando hopi keho di comerciantenan local pa loke t’e negoshi di benta di productonan procedente di Venezuela of Colombia di biaha despues di wordo importa.

Durante un reunion cu Ministernan Bermudez y Arends a tene cu Departamento di Asunto Economico, DTI, ASTEC, APA, Douane y Douane Recherche e asunto aki a keda discuti y decision a keda tuma pa frena e situacion indeseabel aki.

Minister Arends: “E productonan ta wordo rebendi na supermercadonan di un manera ilegal. Esnan cu ta bende e productonan aki no tin un ‘vestigingsvergunning’, nan no ta contribui na impuesto y pesey mes cu Departamento di Asunto Economico ta bay ta fisicamente presente na waf pa ora e transaccionnan aki tuma lugar pa pidi esnan envolvi e documentonan necesario pa por importa y bende productonan aki na Aruba.”

Minister Richard Arends a bisa cu hopi biaha e benta ta sosode na moda di bisa den parkinglot mes. Pa por haci e negoshi aki mescos cu pa tur otro negoshi mester tin permiso.

“Ta pesey mes tambe cu Departamento di Asunto Economico ta bay tin un rol hopi mas visibel den henter e proceso fisico di importacion di productonan riba nos isla.”

For di awor padilanti ta bay frena e negoshi aki tambe. Asina ta cu tur hende ta avisa cu control rigido ta bay start riba e forma di haci negoshi aki.