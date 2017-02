Departamento di Aviacion Civil di Aruba no a sali ileso di investigacion, di acuerdo cu raport traha dor di “Inspectie Leefomgeving en Transport”(ILT)

Departamento di Aviacion Civil di Aruba no a sali ileso for di investigacion haci pa expertonan Hulandes. Principalmente esaki a bini na cla ora cu e problema a surgi cu InselAir Aruba y cu ILT a haci un investigacion unda a keda constata cu ni Inselair Aruba ni Inselair International no ta cumpli cu aspectonan escencial di leynan di aviacion.

Ambos compania ta crea, cu nan funcionamento, demasiado riesgo. E sistema di control na Aruba no a logra evita e riesgonan aki. Y e problemanan aki ta existi pa 2 aña caba.

Loke cu ILT a constata tambe ta cu e cooperacion entre CCAA y DCA (Aruba) ta parce limita, mientras cu mirando e interesnan comun y e forma con InselAir ta organisa, esaki lo mester tin mas enfasis pa tuma lugar.

DCA, e raport ta bisa, ta hinca den otro segun standardnan internacional y ta dispone di personal cu experencia amplio y varia den aviacion.

E autoridad di inspectornan ta regla pa ley, mientras cu proceduranan di trabou interno ta hinca den e “handboek” pa Inspectornan, pero tog esaki ta bieu y ta desvia di e practicanan di trabou andando mundialmente.

Un ehempel cu nan a duna ta cu listanan di control y e contenido di documentonan no ta al tiempo.

E supervision di InselAir Aruba manera a wordo haci dor di DCA na 2016 y 2017 ta contene, en principio, tur regla internacional, cu e señalamento cu un parti importante di e inspeccionnan di 2016, pa diferente motibo, no a wordo ehecuta; inspeccion di cockpitnan durante buelo cu pasaheronan no a tuma lugar mes.

Loke p’e investigadonan tabata remarcabel ta cu e supervision tabata principalmente dirigi riba inspeccion di practicanan diario – asina yama inspeccion di producto – y den forma limita riba e sistema di nivel.

DCA tin aceso directo riba algun sistema electronico di InselAir y riba nan mes por forma un bista di status y planeamento di e buelonan.

DCA ta bisa cu den forma regular nan consulta e sistema, pero e resultado di e control aki no ta wordo documenta.

E aceso ta wordo duna a base boluntario y mester wordo mira a base di e relacion di confiansa y e bon comprondemento cu DCA tin cu e aerolineanan cu ta cay bou di nan control.

E problemanan di InselAir a pone cu Hulanda a pone un prohibicion pa su funcionarionan bula cu e compania aki.

Secretario di Estado Sharon Dijksma a bisa cu tanten cu ILT no dune e señal cu e avionnan ta cumpli cu aspectonan di seguridad, e prohibicion ta keda vigente.

Pa logra esaki, Hulanda, Aruba y Corsou ta bay traha hunto awor pa drecha e Departamentonan di Aviacion Civil.