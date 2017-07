Departamento di Mantenemento, Juny de Cuba: Tur empleado ta gradici Riu pe bon cooperacion cu tin

Juny de Cuba tin un total di 27 aña trahando den hotel, pero su experiencia a cuminsa cu Aruba Palm Beach unda el a traha 16 aña largo. Despues cu Riu Palace Aruba a cumpra Aruba Palm Beach, Juny de Cuba a cuminsa cu nan den e temporada di renobacion pa 1 aña y mey y pa 10 aña largo e ta percura p’e mantencion di e hotel.

Loke cu Juny de Cuba gusta mas di su trabou ta cu tin hopi cooperacion di ambos banda y ta un placer pa traha na Riu Palace. Esnan cu kier traha na Riu Hotels & Resort ora cu tin un vacatura ta bon bini pa join e team di Riu.

“Mi tin gradicimento den tur cos”, Juny de Cuba a expresa. Ora cu nan haci un trabou sublime, Riu ta duna e empleadonan un compensacion, unda cu ta rifa television, soundsystem of otro cos. Riu Palace ta complace tur hende y no uno so. Tur departamento y tur trahado ta keda contento. Gradicimento cu Riu a bin di tur empleado.