Departamento di Salud Publico ta alerta: Ta notando un aumento di caso di ‘Rash’ bou di nos poblacion

Departamento di Salud Publico di Aruba (DVG) ta informa comunidad cu den e ultimo simannan di januari y comienso di februari a constata un aumento di caso di “rash”den nos comunidad.

Dr. Wilmer Salazar di DVG ta informa cu e caracteristica di e ‘rash’ aki: “… cu e ta aparece riba henter curpa inclui cara y cu e ta bay hunto cu grawatamento. Tin poco sintoma adicional manera curpa cu temperatura abou, un tiki dolor di wowo, musculonan y di joints cu ta disparce despues di un par di dia”, e experto di salud a indica.

Salazar a sigui bisa cu no mester lubida cu Aruba tabatin un temporada di awacero hopi activo na november, december 2016 y durante januari cu a pasa. Mester vigila mas di cerca e posibilidad di enfermedadnan transmiti dor di sangura. P. e. e por ta Dengue, Chikunguya, Zika of otro tipo di enfermedad viral infeccioso of hasta alergia.

“P’esey ta importante pa e persona cu tin e sintomanan aki bay su dokter di cas mesora pa e dokter check kico e ‘rash’ por ta y haci su investigacion necesario,” el a acentua.

E dokter a sigui splica cu DVG ainda ta investigando pa haya sa e causa di e rash aki… “pero nos ta tumando e medidanan necesario ora ta trata di sospecho di un enfermedad comun of no conoci. Den caso cu e persona tin ‘rash’ nos ta pidi p’e notifica su dokter di cas cu na su turno mester informa Seccion di Malesanan Contagioso.

Segun procedura mesora nan ta tuma contacto cu GKMB (Gele Koorts en Muskiet Bestrijding) pa determina si e area unda e persona ta biba tin of no tin e tipo di sangura cu por transmiti e malesanan manera Dengue, Chikungunya of Zika, cu nos conoce caba.

“Esaki no ta e prome caso di e tipo di ‘rash’ aki y p’esey nos kier pone comunidad na haltura pa ta alerta y keda vigilante”, asina dr. Wilmer Salazar a conclui bisando.