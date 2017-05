Deseo di pueblo ta refleha den diseño di MFA Santa Cruz

Esey ta loke arkitecto di e proyecto a splica dialuna atardi algun momento prome cu a pone e prome piedra di construccion.

Ingeniero Arubiano, Ghisberto Figaroa a diseña y pinta e bunita edificio cu pueblo di Santa Cruz lo tin como su propio MFA for di prome trimester di proximo aña.

E profesional di ATZPro Engineering a duna un descripcion detaye di con e MFA ta hinca den otro y kico tur a tene cuenta cune.

Trahando den e proyecto aki hunto cu oficina di MFA for di aña 2012, Figaroa a ricibi e resultadonan di e consulta haci cu pueblo di Santa Cruz pa loke nan kier mira den e edificio. Loke a resalta mas den e deseonan ta un amfiteatro caminda por duna presentacion na publico y tambe cu e edificio ta carga e bandera di Aruba.

E prome a keda ubica n’e parti patras di e edificio, mientras cu e bandera y su colornan ta visibel for di momento cu yega riba su fachada.

“E mesun amfiteater ta conecta cu un espacio multifuncional,” Ghisberto Figaroa a splica describiendo tambe con e entrada ta acentua cu combinacion di piedra natural y tambe ‘glas in lood’ den e forma y color di nos bandera nacional.

E edificio ta ofrece 1.100 m2 di espacio caminda ta inclui un biblioteca, sala di reunion, oficinanan di Hulpbestuurskantoor y esun di Manager di MFA mes.

Sea cu trapi of den un lift, por haya aceso n’e di dos piso caminda ta ubica mas lugar pa sede di AZV, Impuesto of otro instancia publico of priva.

“E construccion ta uno tradicional cu bloki y vloer, segun calculacion, ta di 15 centimeter diki pa yuda carga e edificio n’e mihor manera posibel,” e arkitecto a splica sinta na mesa hunto cu President di Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA), Prome Minister Mike Eman, Minister di Infrastructura Benny Sevinger, David Britten di BIC Aruba N.V. y Fernando Kelly, Manager di MFA Santa Cruz.

E reto mas grandi di e proyecto aki tabata su tereno ya cu no ta uno plat. Pa medio di diferente tecnica y tecnologia, a detecta tur e midinan y adapta esakinan n’e diseño y construccion di e edificio cual su fundeshi lo ta serca di 4 meter halto.

P’e motibo aki y otro, e arkitecto no ta anticipa ningun problema cu awa.

“Si tur cos wordo traha segun e mapa, e proyecto lo no tin ningun problema cu awa. E awa lo dirigi directamente parti pazuid den dos direccion baha bay den e rooi.”