Despues cu Minister Richard Arends a reuni cu e grupo di ex-empleado, hopi punto a keda aclarea, maske cu mester clarifica algun punto awor cu SEPPA

Ayera mainta, tabatin un otro manifestacion dilanti di Bestuurskantoor. E biaha aki di e asina yama SETAR-Afvloeiiers, esta e empleadonan cu no a bay den SETAR N.V.

Despues cu algun di nan a gana nan caso den Corte, e grupo cu ta wordo representa pa Gerard van Doornspeek, kende ta actua como vocero di nan, a dicidi di manifesta.

A dicidi di bay dilanti Bestuurskantoor, ta pasobra e ex-empleadonan aki ta sinti nan ta wordo by-passed, siendo nan ta doño di curpa.

Ta comunica cu Magaly Brito, Secretario General di SEPPA, kende no ta informa nan nada, segun Gerard van Doornspeek.

Tur cos ta via di prensa, ta lesa informacion, pero como doño di curpa nan mes no ta haya sa nada. Segun Doornspeek, nan no kier abogado, pero Magaly Brito ta persisti pa bay via di abogado, y manera e vocero di conoce, nan no kier wordo horta mas.

Ayera mainta, nan a reuni cu Minister Richard Arends, kende a clarifica hopi malentendimento cu tabatin.

Nan 60 no a wordo representa pa ningun hende, segun Gerard van Doornspeek, pero SEPPA a percura pa abogado y a paga abogado. Y el a caba. Pero nan tin 14 aña ta warda, y a bisa cu nunca Brito no a haci nada y awor de pronto el a cay aden.

No ta intencion pa sinta cu Magaly Brito, maske cu nan ta miembro te ainda di SEPPA.

Nan no tin problema pa sinta cu Magaly Brito, Secretario General di SEPPA, pa clarifica e malentendimento.

Tin dos punto habri, esta con e pago mester ta, y lo determina si SEPPA su gastonan lo wordo paga dor di e miembronan aki, pero kier mira e gastonan haci.

SETAR semper a bisa cu nan tin e placa reserva, pero awor ta resulta cu ta Gobierno tin cu paga e como 4 miyon florin aki. E hecho aki merece di wordo investiga, pasobra awe e pregunta ta, unda e placa reserva ta, unda el a bay?

Awor lo bay manda e calculacionnan corecto, e pago di interes cu mester wordo paga y si por yega na un acuerdo cu Magaly Brito, anto e situacion aki ta cla, segun Gerard van Doornspeek.

Loke cu a hala atencion cu Grupo di 7 tambe a bay mete den e accion aki, cu ta pone nan perde credibilidad. Grupo 7 no tin nada di busca eynan, pero asina ta, den awa troebel nan kier ta.

Segun van Doornspeek, nan a sali for di e reunion cu Minister Richard Arends, hopi satisfecho.

MINISTER DI ECONOMIA, RICHARD ARENDS

Tur ex empleado di SETAR lo wordo recompensa sin distingcion, segun Minister Arends, sin di tin di bay Corte.

Pais Aruba lo cumpli cu nan. E gastonan haci, esey nan mester regla cu nan sindicato. Sigur SEPPA tabata insistente p’e caso aki keda cla y asina a yega na palabracionnan manera e ta.

E contacto cu SEPPA a keda constantemente cu Gobierno, cu a cumpli cu a palabracionnan haci, di acuerdo cu deseo di Prome Minister Mike Eman.