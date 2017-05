Despues di 10 aña a tene conferencia di polis di Caribe mas grandi di historia

Association of Caribbean Commissioners of Police (ACCP) despues di 10 aña a bolbe Aruba pa nan di 32 reunion general anual y conferencia cu a tuma lugar for di dia 1 pa dia 4 di mei.

E conferencia a conta cu un atendencia record di parti di e 24 paisnan miembro y nan aliado y partnernan den e lucha contra criminalidad, y mantencion di ordo y seguridad.

Ta un honor pa ricibi e Comisarionan di Polis di Caribe na Aruba pa loke a resulta di t’e reunion di mas grandi den historia di ACCP, Minister di Husticia Arthur Dowers a laga sa.

El a agrega cu Aruba a desaroya su mes den e ultimo añanan como un destinacion prestigioso y un pais asina respeta pa su calidad di servicio, y seguridad, cu ta logico cu e escogencia a cay riba Aruba.

Presidente di ACCP, esta Michael A. DeSilva, kende ta Comisario di Polis di Bermuda, a comenta cu e “interconectividad” entre e Cuerponan Policial regional y e relacion cu nan partnernan global ta importante pa combati e reto di crimen organisa transnacional cu ta bin cu globalisacion. Esaki tambe tabata e tema principal di e reunion na Aruba.

El a agrega cu e miembronan di ACCP ta purbando di mantene nan ciudadanonan sigur, y cu mas colaboracion nan ta mas efectivo den logra nan meta.

DeSilva a splica cu cada pais tin su retonan unico, pero loke ta resalta t’e menasa di terorismo, cu ta bin cu migracion di terorista y personanan radicalisa. Esaki ta algo cu ta un preocupacion pa tur Cuerpo Policial.

Riba nivel local e preocupacion cu ta resalta t’e gara cu gangnan ta hayando den e comunidadnan Caribense, y cu e gang ta bin importacion di droga, arma y violencia, el a comenta.

Pues, di e perspectiva regional, violencia den comunidad y terorismo t’e preocupacionnan di mas grandi, DeSilva a remarca.

Minister Dowers a añadi cu mirando e retonan cu tin den nos region, y mundialmente, Aruba ta haciendo un tremendo trabao, y por ta orguyoso di su Cuerpo Policial.

E prome presentacion, cu e tema strategia y planning, ta subraya e factor “resultadonan” e mandatario a observa; Aruba ta mirando bek riba 7 aña di strategia y plannan cu ta mustra resultado.

No por stroba un hende cu kier hinca den su cabes pa comete un crimen, pero na momento cu e comete e mester sa cu lo actua contra dje.

E efectividad na un plazo largo ta wordo alcansa y logra si combati crimen hunto, uni, y esaki ta tambe locual cu ACCP ta boga y traha pe.

Y e union mester existi tambe entre tur partido den e sociedad, tanto e partnernan gubernamental como esnan publico.

Asina so por logra reduci y preveni crimen, y tambe ta efectivo ora cu un crimen mester tuma lugar mes, mester tin un strategia, un strategia cu na Aruba ta refleha cu “nos sa kico nos ta haci” unda ta concerni su efectividad.

Alto Comisario Dolfi Richardson a conclui bisando cu despues di e bon papel cu Aruba a hunga pa cu e conferencia organisa na nos isla na 2006, e organisacion a acerca Cuerpo Policial pa cu organisacion di e conferencia e aña aki.

E decision a duna resultado hopi positivo; cu un atendencia casi dobel di loke t’e norma n’e reunionnan anual.

E conferencia na Aruba a inclui un aspecto nobo tambe, esta un serie di tayer, y elementonan tradicional, manera e reunionnan di Comisarionan di Polis regional, cual ta acesibel unicamente p’e Comisarionan.

Den e reunionnan di Comisario, Dolfi Richardson a splica, ta discuti entre otro e plan regional cu ta conoce un “update” cada aña. E plan aki ta valido pa 5 aña.