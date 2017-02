Despues di 5 luna di teamwork y partnership excepcional: “Airport Arrival Enhancement Project” a keda cla

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) den presencia di Minister di Husticia sr. Arthur Dowers hunto cu Director di IASA sr. Gerald Vingal y otro invitado tabata hopi contento pa oficialmente habri e area di yegada di imigracion renoba na aeropuerto.

“E proyecto ta un bon ehempel di teamwork y partnership excepcional; Planning y ehecucion di un proyecto grandi di renobacion den nos area di imigracion, unda cu tur pasahero cu ta yega mester pasa dor di dj’e no tabata un trabou facil. Pero nos a logra”, asina CEO orguyoso di AAA sr. James Fazio a bisa durante su discurso na e ceremonia.

Segun sr. Fazio e proyecto aki a wordo completa cu un actitud “nos-port” for di e comunidad di aeropuerto completo. Vloer nobo di terrazzo, rampa di transicion pa area di baggage claim, booth nobo di inspeccion, re-organisacion di e-gates, tur a contribui na un miho ambiente den e area y como toke final, varios obra di arte for di artista local Luis Alfonso Castano cu ta hacie imposibel pa no nota cu ta na Aruba bo a yega.

E inversion total den e proyecto di e area di yegada y e renobacionnan recien na e area di salida di IASA ta yega na un total di mas cu 2 miyon florin. AAA ta kere cu e inversionnan aki ta na nan luga – y ta duna e ekipo di servicio y operacion di inmigracion miho herment pa maneha e fluho di pasahero y mehora e seguridad di frontera.

“Nos aeropuerto ta e prome y ultimo impresion di nos isla, y mas cu 1 miyon pasahero ta pasa dor di e area aki tur aña, y sin duda, e cifra ey lo sigui crece den e añanan nos dilanti, y nos ta hopi orguyoso di loke a wordo logra aki”, sr. Fazio a sigui bisa.

AAA ta agradecido na e ekipo di Airport Development, operations, IT, seguridad, aerolineanan, staff cu ta atende pasahero, Polis di frontera, S and L Contractors, y specialmente na e ekipo di IASA cu desde september, mester a traha cu 1/3 di e area di imigracion cera pa motibo di construccion, cu stof, pasaheronan cu mester a pasa via un otro ruta y un inconvenencia general cu ta bini cu e construccion di un proyecto di e magnitud aki – y dor di ful e proceso aki nan a percura pa mantene e operacionnan sin stop, cu un bon actitud, sin keha y a yuda aeropuerto finalisa e “Airport Arrival Enhancement Project.”