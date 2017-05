Di acuerdo cu Banco Central, Expectativa Economico pa 2017 cu economia di Aruba lo expande cu 3.4 porciento

Ayera Banco Central di Aruba (BCA) a publica e ‘Economic Outlook’ pa 2017. E publicacion aki ta inclui tambe un actualisacion di e desaroyo economico y estimacion di e Producto Domestico Bruto (PDB) pa 2016.

Siguientemente, un resumen di e desaroyonan mas importante.

E economia di Aruba ta proyecta pa expande (den termino real) cu 3,4 porciento den 2017, despues di un caida estima di 0,2 porciento den 2016.

E crecemento di 2017 ta impulsa primordialmente dor di actividadnan di rehabilitacion n’e refineria.

Ta spera mas bahada den prijsnan di consumo durante 2017 (−1,1 porciento) procedente di tarifanan di coriente mas abou.

Den termino medio ta anticipa un nivel di PDB mas halto, pero cu crecemento limita, segun BCA.

Ingreso turistico ta proyecta pa crece nominalmente cu 1,3 porciento na 2017. Crucial p’e resultado aki t’e intencion di e sector hotelero pa obtene un promedio di tarifa mas halto pa dia pa kamber.

Den termino real, turismo lo por cay levemente, como cu ta anticipa cu e cantidad di bishitante y e anochinan permaneci lo baha cu, respectivamente, 1,9 porciento y 1,7 porciento.

Un anticipacion di aumento den buelonan procedente di Merca lo por contribui na un crecemento den bishitante for di e mercado Mericano, pero esaki no ta suficiente pa completamente compensa p’e caida significante den bishitantenan for di Venezuela.

Ta anticipa un crecemento di 28,6 porciento den termino real den inversionnan na 2017.

E proyeccion aki ta asumi cu actividadnan di rehabilitacion n’e refineria lo acelera manera planea na tempo y cu ta tene cuenta cu ehecucion di varios proyecto di alohamento relata na turismo y na mes momento continuacion di algun proyecto grandi cu a cuminsa na 2016.

Ta premira cu e aumento den inversionnan lo crea mas entrada pa consumo priva debi na un crecemento den empleo y pues resultando den un subida di 2,8 porciento den consumo na 2017.

E cuenta coriente di balansa di pago ta proyecta pa registra un deficit di Afl. 240,3 miyon (4,9 porciento di PDB) na 2017, compara cu un surplus den e ultimo dos añanan.

E impulso principal p’e resultado aki ta un crecemento fuerte den importacion di productonan (atribui parcialmente na aceleracion den e actividadnan relaciona cu e rehabilitacion di e refineria), resultando den un aumento anticipa den importacion di 7,5 porciento na 2017.

Ta anticipa un deficit den e cuenta di capital y finansa di balansa di pago di Afl. 10,6 miyon. Ademas, e intencion di Gobierno pa busca su financiamento presupuestario riba mercado domestico e aña aki, lo causa un salida significante di fondanan.

Consecuentemente, ta anticipa cu e reserva di divisanan neto (excluyendo revaluacion) lo baha cu Afl. 275,0 miyon, alcansando Afl. 1.502,5 miyon na fin di 2017.

Considerando e desaroyo proyecta, ta proyecta cu reservanan total lo yega na 5,2 luna di pagonan di cuenta coriente.

Indicadornan economico den termino real (expresa den cambio di porcentahe) (data April 2017) Indicador 2015e 2016e 2017p PBD −0,5 −0,2 3,4 Consumo 1,7 −3,7 2,8 Inversion −5,1 −0,7 28,6 Exportacion −0,1 0,3 −0,3 Importacion −2,8 −3,5 7,5 Fuente: BCA. e = estimacion; p= proyeccion

E publicacion completo ta disponibel riba nos website (www.cbaruba.org).